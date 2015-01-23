Mescid-i Aksa imamı, Kral Abdullah'ı övünce cemaatin saldırısına uğradı

Mescid-i Aksa'da kılınan cuma namazı hutbesinde, dün gece hayatını kaybeden Suud Kralı Abdullah Abdullah Bin Abdulaziz'i överek, gıyabi cenaze namazı kıldırmaya kalkan Aksa İmamı İsmail Navahda, cemaat tarafından darp girişimine maruz kaldı.

Aksa'da kılınan cuma namazı hutbesini sakin bir şekilde dinleyen cemaat, hutbenin sonunda, imamın vefat eden Suud Kralı Abdullah'ı överek, gıyabi cenaze namazı kılınacağını açıklamasının ardından, Aksa'nın içindeki ve avlusundaki cemaat bir anda ayaklanarak İmam aleyhinde slogan atmaya başladı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, imamı "fasık" ( îman ettiği halde Allah ve Peygamber'e itâat etmeyen, dinî görevlerini terk eden ve günah fiilleri işleyen kişi) olmakla suçlayan cemaat, daha sonra imamın "cenaze namazı" çağrısına uymayarak, üzerine yürüdü.

Cami içerisindeki Filistinli güvenlik görevlileri tarafından etrafı çevrilen imam, "darp" girişiminden zor kurtuldu ve Kıble Mescidi'nin iç sol kısmındaki bir odaya götürülerek, cemaatin saldırısından kurtuldu.

Öte yandan, cuma namazının ardından bir grup, Aksa avlusunda pankart açarak slogan atmaya başladı. Grubun çevresine toplanan binlerce kişi, "Charlie Hebdo" ve "batılı güçler" aleyhinde slogan attı. Hazreti Muhammed'e salavat getiren grup daha sonra bir bildiri okuyarak olaysız dağıldı.