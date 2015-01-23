T24 LogoT24 Logo
Dünya

Mescid-i Aksa imamı, Kral Abdullah'ı övünce cemaatin saldırısına uğradı

Mescid-i Aksa'da kılınan cuma namazı hutbesinde Kral Abdullah'ı öven Aksa İmamı Navahda, cemaat tarafından saldırıya maruz kaldı

23 Ocak 2015 18:47

Mescid-i Aksa'da kılınan cuma namazı hutbesinde, dün gece hayatını kaybeden Suud Kralı Abdullah Abdullah Bin Abdulaziz'i överek, gıyabi cenaze namazı kıldırmaya kalkan Aksa İmamı İsmail Navahda, cemaat tarafından darp girişimine maruz kaldı.

Aksa'da kılınan cuma namazı hutbesini sakin bir şekilde dinleyen cemaat, hutbenin sonunda, imamın vefat eden Suud Kralı Abdullah'ı överek, gıyabi cenaze namazı kılınacağını açıklamasının ardından, Aksa'nın içindeki ve avlusundaki cemaat bir anda ayaklanarak İmam aleyhinde slogan atmaya başladı. 

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, imamı "fasık" ( îman ettiği halde Allah ve Peygamber'e itâat etmeyen, dinî görevlerini terk eden ve günah fiilleri işleyen kişi) olmakla suçlayan cemaat, daha sonra imamın "cenaze namazı" çağrısına uymayarak, üzerine yürüdü.

Cami içerisindeki Filistinli güvenlik görevlileri tarafından etrafı çevrilen imam, "darp" girişiminden zor kurtuldu ve Kıble Mescidi'nin iç sol kısmındaki bir odaya götürülerek, cemaatin saldırısından kurtuldu.

Öte yandan, cuma namazının ardından bir grup, Aksa avlusunda pankart açarak slogan atmaya başladı. Grubun çevresine toplanan binlerce kişi, "Charlie Hebdo" ve "batılı güçler" aleyhinde slogan attı. Hazreti Muhammed'e salavat getiren grup daha sonra bir bildiri okuyarak olaysız dağıldı.

 

ETİKETLER

mescidi aksasuudi arabistankral abdullahcuma namazıhutbe

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Canlı yayında Melih Gökçek ile gazeteci Ali Haydar arasında tartışma:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24