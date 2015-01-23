T24 LogoT24 Logo
Dünya

Kral Abdulah öldü, işte Suudi Arabistan'ın yeni kralı

Yeni Kral Selman bin Abdülaziz, Suudi Arabistan'ın 7. Kralı oldu

23 Ocak 2015 11:08

Bir süredir zatürre şikâyetiyle kaldırıldığı hastanede tedavi gören Suudi Arabistan Kralı Abdullah bin Abdülaziz, 91 yaşında vefat etti. 80 yaşındaki Prens Selman bin Abdülaziz yeni Suudi Arabistan Kralı oldu.

 
2012'de Birinci Veliaht Prens ilan edilmişti

 

Kral Abdullah, Savunma Bakanlığı görevinde bulunan Prens Selman bin Abdülaziz'i 2012 yılında Birinci Veliaht Prens ilan etmişti. Kral, 27 Mart 2014'te de üvey kardeşi Prens Mukrin'i ikinci Veliaht Prens olarak tayin etmişti.

 
Suudi Arabistan'ın 7. Kralı

 

Yeni Kral Selman bin Abdülaziz, Suudi Arabistan'ın 7. Kralı. 1935 yılında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da doğdu ve Suudi Arabistan devletinin kurucu ailesinin erkek çocuklar sıralamasında 25. sırada.

 
İkinci Veliaht Prens de Birinci Veliaht ilan edildi

 

Kraliyet Divanı'ndan yapılan resmi açıklamada, Kral Abdullah bin Abdülaziz'in cenazesinin bugün başkent Riyad'da ikindi namazının ardından toprağa verileceği, Birinci Veliaht ve Savunma Bakanı Prens Selman bin Abdülaziz'in yeni kral olduğu, İkinci Veliaht Prens Mukrim'in de Birinci Veliaht ilan edildiği belirtildi.

 

ETİKETLER

Selman bin Abdülazizyeni suud kralıarabistankral abdullahöldü80 yaşındaaileyeğenveliaht

İlgili Haberler

Suudi Arabistan Kralı Abdullah hayatını kaybetti, işte yeni kral

Kral Abdullah bin Abdülaziz'in vefatıyla, 80 yaşındaki Prens Selman bin Abdülaziz yeni Suudi Arabistan Kralı oldu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Canlı yayında Melih Gökçek ile gazeteci Ali Haydar arasında tartışma:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24