Kral Abdulah öldü, işte Suudi Arabistan'ın yeni kralı

Bir süredir zatürre şikâyetiyle kaldırıldığı hastanede tedavi gören Suudi Arabistan Kralı Abdullah bin Abdülaziz, 91 yaşında vefat etti. 80 yaşındaki Prens Selman bin Abdülaziz yeni Suudi Arabistan Kralı oldu.



2012'de Birinci Veliaht Prens ilan edilmişti

Kral Abdullah, Savunma Bakanlığı görevinde bulunan Prens Selman bin Abdülaziz'i 2012 yılında Birinci Veliaht Prens ilan etmişti. Kral, 27 Mart 2014'te de üvey kardeşi Prens Mukrin'i ikinci Veliaht Prens olarak tayin etmişti.



Suudi Arabistan'ın 7. Kralı

Yeni Kral Selman bin Abdülaziz, Suudi Arabistan'ın 7. Kralı. 1935 yılında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da doğdu ve Suudi Arabistan devletinin kurucu ailesinin erkek çocuklar sıralamasında 25. sırada.



İkinci Veliaht Prens de Birinci Veliaht ilan edildi

Kraliyet Divanı'ndan yapılan resmi açıklamada, Kral Abdullah bin Abdülaziz'in cenazesinin bugün başkent Riyad'da ikindi namazının ardından toprağa verileceği, Birinci Veliaht ve Savunma Bakanı Prens Selman bin Abdülaziz'in yeni kral olduğu, İkinci Veliaht Prens Mukrim'in de Birinci Veliaht ilan edildiği belirtildi.