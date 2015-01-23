Suudi Arabistan Kralı Abdullah hayatını kaybetti, işte yeni kral

Suudi Arabistan Kralı Abdullah Bin Abdulaziz El Suud vefat etti. Bir süredir hastanede tedavi gören Kral Abdullah 91 yaşındaydı. Bugünkü cenaze törenine, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da katılacak.

Suudi Arabistan Kralı Abdullah, vefat etti. Haberi Suudi Arabistan devlet televizyonu duyurdu.

Kral Abdullah'ın vefatının ardından yeni kral, Kral Abdullah'ın kardeşi veliaht Prens Selman Bin Abdülaziz El Suud oldu.

Merhum Suudi Arabistan Kralı Abdullah, bir süredir hastanede tedavi görüyordu.



Kral Abdullah 2005 yılında tahta geçmişti. Geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Prens Selman'ı arayarak, Kral Abdullah'ın sağlık durumu hakkında bilgi almış, geçmiş olsun dileklerini iletmişti.



Yerel saatle 01.00'de hayata veda eden Merhum Kral Abdullah Bin Abdülaziz'in cenazesi bugün başkent Riyad'da ikindi namazının ardından toprağa verilecek.



Kral Abdullah, kardeşi Fahd bin Abdulaziz'in 1 Ağustos 2005'te vefat etmesi üzerine ülke yönetiminin başına geçmişti.

Erdoğan da cenazede olacak

Kraliyet Divanı'ndan yapılan resmi açıklamada, Kral Abdullah bin Abdülaziz'in cenazesinin bugün başkent Riyad'da ikindi namazının ardından toprağa verileceği belirtildi.

Etiyopya'da bulunan ve bugün Somali'ye geçmesi beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da, cenaze törenine katılacağı açıklandı.

Yeni kral 80 yaşında

Kral Abdullah bin Abdülaziz'in vefatıyla, 80 yaşındaki Prens Selman bin Abdülaziz yeni Suudi Arabistan Kralı oldu.

Kral Abdullah, Savunma Bakanlığı görevinde bulunan Prens Selman bin Abdülaziz'i 2012 yılında Birinci Veliaht Prens ilan etmişti. Kral, 27 Mart 2014'te de üvey kardeşi Prens Mukrin'i ikinci Veliaht Prens olarak tayin etmişti.

Yeni Kral Selman bin Abdülaziz, Suudi Arabistan'ın 7. Kralı. 1935 yılında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da doğdu ve Suudi Arabistan devletinin kurucu ailesinin erkek çocuklar sıralamasında 25. sırada.

Obama: Huzur içinde yatsın

ABD Başkanı Barack Obama, vefat nedeniyle, Kral Abdullah'ın ailesine ve Suudi Arabistan halkına başsağlığı dileğinde bulundu.

Obama, yaptığı yazılı açıklamada, "Derin saygılarımla kişisel taziyelerimi ve Amerikan halkının üzüntülerini Kral Abdullah bin Abdulaziz'in ailesine ve Suudi Arabistan halkına iletiyorum" ifadesini kullandı.

Kral Abdullah'ın hayatının modern Suudi Arabistan'ın doğuşundan önce başlayıp, Arap ve İslam uluslarının arasında bir lider ve küresel ekonominin içinde eleştirel güç olarak ortaya çıkışını kapsadığını kaydeden Obama, Abdullah'ın, Arap Barış Girişimi'nin ilerlemesinde cüretkar adımlar attığına ve bölgede barış arayışlarına sunduğu katkıya işaret etti.

Obama, ABD ve Suudi Arabistan'ın birçok zorlukla birlikte mücadele ettiğini belirterek, "Kral Abdullah'ın perspektifine her zaman değer verdim ve samimi, sıcak dostluğundan minnettar oldum" değerlendirmesinde bulundu.

Abdullah'ın, her zaman içten ve fikirlerini cesurca savunan bir lider olduğunu belirten Obama, ABD-Suudi Arabistan ilişkilerinin önemini, Ortadoğu'da ve ötesinde bir istikrar ve güvenliğin gücü görmesinin, onun değişmez ve tutkulu düşüncelerinden biri olduğunu bildirdi. Obama, iki ülke arasındaki yakınlık ve ortaklığın gücünün Kral Abdullah'ın mirasının parçası olduğunu kaydetti.

Obama, açıklamasını, "Huzur içinde yatsın" diye tamamladı.

Yeni kral Selman bin Abdülaziz kimdir?

2012'de Birinci Veliaht Prens ilan edilmişti

Kral Abdullah, Savunma Bakanlığı görevinde bulunan Prens Selman bin Abdülaziz'i 2012 yılında Birinci Veliaht Prens ilan etmişti. Kral, 27 Mart 2014'te de üvey kardeşi Prens Mukrin'i ikinci Veliaht Prens olarak tayin etmişti.



Suudi Arabistan'ın 7. Kralı

Yeni Kral Selman bin Abdülaziz, Suudi Arabistan'ın 7. Kralı. 1935 yılında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da doğdu ve Suudi Arabistan devletinin kurucu ailesinin erkek çocuklar sıralamasında 25. sırada.



İkinci Veliaht Prens de Birinci Veliaht ilan edildi

Kraliyet Divanı'ndan yapılan resmi açıklamada, Kral Abdullah bin Abdülaziz'in cenazesinin bugün başkent Riyad'da ikindi namazının ardından toprağa verileceği, Birinci Veliaht ve Savunma Bakanı Prens Selman bin Abdülaziz'in yeni kral olduğu, İkinci Veliaht Prens Mukrim'in de Birinci Veliaht ilan edildiği belirtildi.