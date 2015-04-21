"KPSS soruşturmasında 'kitapçık dolu kutu' bulundu, 500 kişi gözaltına alınacak"

KPSS'de usulsüzlük iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada şüphelilerin tespitinde, sınav kitapçıkları üzerinde yapılan incelemelerin önemli rol oynadığı iddia edildi. KPSS operasyonu kapsamında haklarında yakalama kararı çıkartılan şüphelilerden bazılarının, imha edilmesi unutulan bir kutuda yer alan bin 250 sınav kitapçığının incelenmesi sonucu tespit edildiği öne sürüldü. Alanında uzman üniversite öğretim üyelerince kitapçıklar üzerinde yapılan incelemeler sonrası hazırlanan raporda, yaklaşık 500 şüphelinin sınav sorularını önceden gördüğünün anlaşıldığı ifade edildi.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, 2010 yılında düzenlenen KPSS sorularının usulsüz bir şekilde önceden ele geçirilerek söz konusu oluşuma yakın kişilere dağıtılması sonucu, bazı kişilerin haksız şekilde devlet memuru olarak atanması iddiasına ilişkin soruşturma sürüyor.

KPSS'de usulsüzlük iddiaları üzerine başlatılan soruşturmayı yürüten polislerin, "paralel yapı"nın talimatına rağmen imha edilmesi unutulan kitapçıkların yer aldığı bir kutu bulduğu iddia edildi. Kutuda bulunan bin 250 kitapçığın alanında uzman üniversite öğretim üyelerince incelenmesini isteyen polis, uzman ekipten gelen "ölçme ve değerlendirme" raporları doğrultusunda şüpheli listesini genişletti.

Özellikle kitapçıklardaki matematik sorularının bulunduğu bölümlerin incelenmesi sonucu, bazı adayların sınavda tam puan almasına rağmen kitapçık üzerinde hiç işlem yapmadan doğru sonucu bulması dikkati çekti. Ayrıca yine bazı adayların en az 3 işlem gerektiren bir soruyu kitapçık üzerinde hiçbir karalama yapmadan çözdüğü, yanlış olduğu sınavdan sonra duyurulan soruyu doğru yanıtladığı belirlendi. Kitapçıkları inceleyen ekibin, karşılaştığı bu durum üzerine, "Adayların sınavdan önce soruları görmeden doğru olarak cevaplaması mümkün değil" şeklinde rapor hazırladıkları kaydedildi.

Sınavda tam ya da tama yakın puan alan adaylar ile sınav kitapçıklarının incelenmesi sonucu hakkında kuvvetli şüphe bulunan adayların karşılaştırılmasında, eşleşenlerin şüpheli olarak değerlendirildiği belirtilirken, soruşturmanın genelinde bu durumda yaklaşık 500 kişinin bulunduğu ve bu kişilerin düzenlenecek operasyonlarda gözaltına alınacağı bildirildi.

Ankara merkezli devam eden soruşturmada gözaltı sayısı 40'a ulaşırken, 5'i yurtdışında olduğu belirlenen 32 zanlının yakalanmasına çalışılıyor.

Öte yandan operasyonda gözaltına alınan zanlılar arasında 3 askeri personelin eşinin de bulunduğu öğrenildi.

‘VIP torpili meşrulaştırmak için yapıldı’

Hasan Çilingir’in Zaman’da yer alan haberine göre, AKP iktidarının pehlivan tefrikasına çevirdiği KPSS operasyonlarına MHP Grup Başkan Vekili Oktay Vural’dan tepki geldi. Vural, operasyonların VIP torpili meşrulaştırmak ve KPSS sınavının kaldırılmasına zemin hazırlamak için yapıldığının altını çizdi. Vural, “Zaten bu konuda cumhurbaşkanı makamına yapılan arzda da, KPSS ile ilgili yapılan sınavın kaldırılmasına yönelik bir algı operasyonu yapılması için birtakım talepler vardı. Bunun asıl amaç ve hedefi, VIP torpil listesini meşrulaştırmaktır. KPSS olmadan bir sınav olmadan alımları sağlamak amacına yönelik bir girişimin parçası olması kuvvetle muhtemel.” dedi.