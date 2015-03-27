'KPSS'de kopya' soruşturmasında 32 tutuklama

2010 KPSS soruşturmasında gözaltına alınan 69 zanlıdan 7'si savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 62 zanlıdan ikisi ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



KPSS soruşturmasında 69 zanlı 3 günlük polis sorgusunun ardından savcılık sorgusu için dün öğle saatlerinde adliyeye götürüldü. Örgüt kurmak, nitelikli dolandırıcılık, evrakta sahtecilik ve görevi kötüye kullanmakla suçlanan zanlılar, 4 savcı tarafından sorgulandı.



7 zanlı serbest bırakılırken, 62 zanlı tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevkedilmişti. 62 zanlıdan savcı Yücel Erkman'ı tehdit ettikleri gerekçesiyle mahkemeye sevk edilen iki kişi ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Zanlıların avukatları soruşturmayla KPSS'de 100 ve üzeri net yapan herkesin olağan şüpheli ilan edildiğini savundu.



2010'daki KPSS'de usulsüzlük iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen 62 şüpheliden 32'si tutuklandı.



Operasyon kapsamında 69 kişi gözaltına alınmış, zanlılardan 7'si savcılık sorgusunun ardından ikisi ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.