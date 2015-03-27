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KPSS soruşturmasının eski savcısından 'delilleri kararttı' diyen Fidel Okan'a cevap

Şadan Sakınan: İki belge paylaşarak hukukçu olunmuyor

27 Mart 2015 00:21

2010 KPSS soruşturmasının eski savcısı Şadan Sakınan, bazı delilleri kararttığı iddiasında bulunan avukat Fidel Okan’a Twitter üzerinden yanıt verdi.  Şadan Sakınan, “İki sayfanın fotoğrafını sosyal medyaya koyup kendine göre yorum yapmakla hukukçu olunmuyor” dedi.

Fidel Okan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 2010 KPSS soruşturmasını yürütürken 17/25 Aralık operasyonları sonrası görev yeri değiştirilen savcı Şadan Sakınan’ın  3 yıl boyunca hem dosyayı örtbas ettiğini, hem de bazı delilleri kararttığını iddia etti.

Fidel Okan, Twitter hesabından şunları yazdı:

 

 

 

'İki belge paylaşarak hukukçu olunmaz'

 

Savcı Şadan Sakınan, Fidel Okan'ın bu iddialarına, Twitter hesabından yanıt verdi. 

Savcı Sakınan şunları söyledi:

 

 

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