'KPSS'de kopya' soruşturmasında 62 kişi hakkında tutuklama talebi

2010'daki KPSS'de usulsüzlük iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınarak, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 62'si, tutuklama istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı Yücel Erkman, şüphelilerin ifadeleri üzerinden yaptığı değerlendirme sonucunca şüphelilerden 62'sinin, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevkine karar verdi.

Değerlendirmelerin tamamlanmasının ardından, soruşturmayı yürüten Savcı Erkman, 62 şüpheliyi "suç örgütü kurmak, yönetmek, üyesi olmak", "resmi belgede sahtecilik", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "suç delillerini yok etme", "görevi kötüye kullanma" ve "yasaklanan bilgileri açıklama ve temin etme" suçlarından tutuklamaya sevk edildi.

Savcıya tehdide 123 avukat

NTV'de yer alan habere göre, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edilen toplam 69 şüpheliden 7'si gün içinde serbest bırakılmıştı.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, operasyon kapsamında gözaltına alınan ve 12 avukat tarafından savunulduğu öğrenilen sınıf öğretmeni N.Ö'nün, soruşturmayı yürüten Savcı Yücel Erkman'ı tehdit ettiği ileri sürülen 3 kişiden biri olduğu belirtildi.

Soruşturma

Savcı Erkman'ın talimatıyla harekete geçen polis, 19 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Operasyon kapsamında, şu ana kadar, hakkında yakalama kararı çıkarılan 82 kişiden 75'i gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden 6'sı emniyetten serbest bırakılırken, 69 şüpheli bugün adliyeye sevk edilmişti.

Şüphelilere, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek, üye olmak; resmi belgede sahtecilik, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık, suç delillerini yok etme, görevi kötüye kullanma, yasaklanan bilgileri açıklama ve temin etme" suçlamaları yöneltiliyor.