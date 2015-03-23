Başsavcılık: KPSS soruşturmasında cumhuriyetimizin büyük bir tehdit altında olduğu bilgisine ulaştık

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, KPSS soruşturmasıyla ilgili açıklama yaptı. Başsavcılık açıklamasında “Cumhuriyetimizin büyük bir tehdit altında olduğu, belli bir yapıya mensup kişilerin verilen talimatla, telkinlerle devlet kurumlarına yerleştirilme faaliyetlerine giriştikleri yönündeki bilgilere ulaşılmıştır” denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Açıklamalarda yüz binlerce kişinin örgütlü bir biçimde yürütülen kopya faaliyetiyle haksızlığa uğratıldığı tespit edilmiştir.

1435 şüphelinin doğrudan kamuoyunca bilinen belirli bir yapıyla mali, sosyal ve ekonomik bağlarının olduğu tespit edilmiştir.

KPSS tarihinde daha önce hiçbir dönemde Eğitim Bilimleri Alanında 120 sorunun 120'sini ve 119'unu doğru cevaplayan olmadığı halde, 2010 sınavında tam 350 kişinin 120 sorunun 120'sini de doğru cevapladığı görülmüştür. Bu 350 kişinin 70'inin karı-koca, 23'ünün akraba, 52 adayın ise aynı adreste veya aynı apartman, site veya sokakta ikamet ettiği anlaşılmıştır.

Bu sabah saatlerinde KPSS'de usulsüzlük iddialarına ilişkin Ankara merkezli geniş çaplı operasyon başlatılmıştı. 82 kişi hakkında gözaltı kararı bulunan soruşturma kapsamında 62 kişi gözaltına alınmıştı.