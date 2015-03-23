14 ilde 'kopya' iddialarına ilişkin KPSS operasyonu: 62 kişi gözaltında!

KPSS'de usulsüzlük iddialarına ilişkin Ankara merkezli geniş çaplı operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında 82 kişi hakkında gözaltı kararı bulunduğu, bu kişilerden 62'sinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada saat 06.00’dan itibaren şüpheliler gözaltına alınmaya başlandı. Ankara’dan yürütülen operasyon kapsamında başka illerde de gözaltı olması bekleniyor.

Başsavcı Harun Kodalak: 10 kişi kaçtı

2010 yılından beri yürütülen KPSS sınav soruşturmasıyla ilgili olarak bu sabah Ankara merkezli başlatılan operasyon ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Harun Kodalak Hürriyet'e şu değerlendirmeyi yaptı:

“Gözaltı haberi doğru. Başsavcılığımızın yürüttüğü soruşturma kapsamında toplam 82 kişilik şüpheli gözaltı listesi bulunuyor. Bu liste kapsamında gözaltılar bu sabah başlatıldı. Şu ana kadar Ankara da toplam 62 gözaltı yapıldı. Listede yer alan şüphelilerden 10 kişinin yurtdışına kaçtığı tespit edildi. Soruşturma devam ediyor. Daha fazla ayrıntı veremem. Şimdilik bu kadar.”

Emniyete çevik kuvvet takviyesi yapıldı

Savcılık kaynakları, ilk etapta adı geçen toplam 770 kişi hakkında soruşturmanın yoğunlaştırıldığını belirttiler. Gözaltına alınanların yakınlarının emniyete akın etmesi üzerine çevik kuvvet şube müdürlüğünden takviye güç getirilerek önlemler alındı.

Fuat Avni bu operasyonu da bildi

Daha önce gerçekleşen birçok operasyonu önceden bilen Twitter fenomeni Fuat Avni, KPSS sınavlarına yönelik operasyon başlatılacağını bir gün önce duyurmuştu.