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KPSS bilirkişi raporu: Soruları 4 gün önce almışlar

KPSS soruşturma dosyasına giren bilirkişi raporlarında, tüm sorularının 4 gün önceden şüphelilerin bilgisayarlarına kaydedildiği belirtildi

25 Mart 2015 14:04

KPSS soruşturma dosyasına giren bilirkişi raporlarında, 3 ayrı dosya adı altında; Eğitim Bilimleri, Genel Yetenek, Genel Kültür başlıkları altında toplanan 2010 KPSS’si tüm sorularının 4 gün önceden şüphelilerin bilgisayarlarına kaydedildiği belirtildi ve “Söz konusu adayların başarılarındaki farklılaşmaların sınav sorularını cevaplamalarında, kendi yeteneklerinden başka dış faktörlerin etkili olduğu kanaatine varılmıştır” denildi.

Bilirkişiler, bazı soru kitapçıkları üzerinden hiçbir işlem yapılmadan adayların doğru cevabı işaretlediğini tespit ettiler.

 

Kurtarılan dosyadaki sorular 

 

Savcılık, soruşturmada ele geçirilen 2 harddiski, 2010 KPSS Eğitim Bilimleri testi ile ilgili bilgi bulunup bulunmadığı ve e-posta yoluyla gönderilip gönderilmediğinin tespiti amacıyla bilirkişilere vermişti. Bilirkişi raporunda, incelenen dosyalar içerisinde diskte silinmiş olarak bulunan “eğitim son.pdf” dosyasının kurtarıldığı belirtilerek, “Bu belgenin içinde 10-11 Temmuz 2010 tarihilerinde yapılan KPSS’ye ait Eğitim Bilimleri test sorularının bulunduğu tespit edilmiştir. Aynı dosya ile ilgili diğer veriler kontrol edildiğinde ise dosyanın birden çok kez aynı bilgisayar üzerinde açılmış olduğuna dair verilerin mevcut olduğu görülmüştür” denildi.

Mesut Hasan Benli'nin Hürriyet'te yayımlanan haberine göre raporda, “eğitim son.pdf” adlı dosyanın 5 Temmuz 2010’da oluşturulduğunun tespit edildiği belirtilerek şöyle şu ifadelere yer verildi; “İlgili dosyanın disk üzerinde oluşturma tarihi 2010 yılındaki KPSS’den 4 gün önceki döneme denk gelmektedir. İncelenen disklerde bulunan ve 2010 KPSS sınavının Eğitim Bilimleri sorularının sınavdan 4 gün önce, diskin bulunduğu bilgisayara aktarılması hadisesinin bir benzerinin 2010 KPSS’nin Genel Yetenek ve Genel Kültür (Türkçe Matematik ve Sosyal) kısımları için de geçerli olduğu ortaya çıkmıştır. ‘Sos. Pdf’ ve ‘LYS1 (TM). pdf’ dosyalarının 7 Temmuz 2010 10:09 itibari ile disk üzerinde yer aldığı, 10 Temmuz 2010 tarihinde esas sınavın yapıldığı tarih olması nedeniyle dikkat çekmektedir. Bu da sonuçta iptal edilen Eğitim Bilimleri sınavının yanı sıra incelenen disk sahibi olan kişinin, iptal edilmeyen Genel Kültür ve Genel Yetenek sınav soru ve cevaplarına da önceden sahip olduğunu göstermektedir."   

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