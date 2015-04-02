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Fethullah Gülen'in KPSS'deki dosyası 'paralel yapı' soruşturmasına bağlandı

KPSS ile ilgili usulsüzlük iddialarıyla ilgili geçen hafta eş zamanlı operasyon başlatılmıştı

02 Nisan 2015 12:55

Anadolu Ajansı, KPSS soruşturmasında 1 numaralı şüpheli olduğu iddia edilen Fethullah Gülen'in dosyasının ayrılarak "Devlette Paralel Yapı" iddialarına ilişkin ana soruşturmayı yürüten savcıya gönderildiğini açıkladı.

2010'daki KPSS'de usulsüzlük iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada, 1 numaralı şüpheli olduğu belirtilen Fetullah Gülen hakkındaki dosya ayrılarak, 2010 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ile ilgili usulsüzlük iddialarıyla ilgili geçen hafta eş zamanlı operasyon başlatılmıştı.

63 kişinin gözaltına alındığı KPSS soruşturmasının 1 numaralı zanlısının Fethullah Gülen olduğu bildirilmişti.

Soruşturma dosyasında soruları ÖSYM'den sızdırarak sınavdan bir gün önce adaylara veren grubun, Gülen'in emir ve talimatlarıyla devlete sızma amacıyla hareket ettiği iddia ediliyor.

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