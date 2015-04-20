KPSS soruşturmasında yeni dalga: 30 ilde 79 kişi hakkında gözaltı kararı

Ankara merkezli 30 ilde KPSS operasyonu başlatıldı. Operasyon kapsamında 79 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, sabahın erken saatlerinde birçok adrese operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesi’ne getirildi.

Şüpheliler, hastanedeki işlemlerin ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Fuat Avni yine bildi

Dah önce birçok operasyonu önceden duyuran Twitter fenomeni Fuat Avni, dün gece atıığı tweetlerle (19 Nisan 2015) KPSS operasyonunda yeni bir dalganın gerçekleşeceğini öne sürmüştü. Operasyona ilişkin rakam da veren Fuat Avni, 82 kişinin gözaltına alınacağını iddia etmişti.

"Sınava şaibe karıştırma veya soru çalma operasyonları değil bunlar" diyen Fuat Avni, "KPSS'yi şaibeli hale getirip sınavın tamamen kaldırılmasının planlandığını" öne sürdü.