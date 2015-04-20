T24 LogoT24 Logo
Gündem

KPSS soruşturmasında yeni dalga: 30 ilde 79 kişi hakkında gözaltı kararı

Twitter fenomeni Fuat Avni, bu operasyonu da önceden duyurdu

20 Nisan 2015 11:38

Ankara merkezli 30 ilde KPSS operasyonu başlatıldı. Operasyon kapsamında 79 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, sabahın erken saatlerinde birçok adrese operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesi’ne getirildi.

Şüpheliler, hastanedeki işlemlerin ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. 

 

Fuat Avni yine bildi

 

Dah önce birçok operasyonu önceden duyuran Twitter fenomeni Fuat Avni, dün gece atıığı tweetlerle (19 Nisan 2015) KPSS operasyonunda yeni bir dalganın gerçekleşeceğini öne sürmüştü. Operasyona ilişkin rakam da veren Fuat Avni, 82 kişinin gözaltına alınacağını iddia etmişti.

"Sınava şaibe karıştırma veya soru çalma operasyonları değil bunlar" diyen Fuat Avni, "KPSS'yi şaibeli hale getirip sınavın tamamen kaldırılmasının planlandığını" öne sürdü.

ETİKETLER

kpssoperasyonsınavgözaltı kararı30 il79 gözaltı kararı

İlgili Haberler

Fuat Avni: KPSS operasyonu yapılacak, 82 kişi gözaltına alınacak

'KPSS'yi şaibeli hale getirip sınavı tamamen kaldıracaklar'

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24