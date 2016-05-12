KPSS'ye giriş yerleri 2016 ÖSYM sorgu ekranı internette

ÖSYM KPSS 2016 sınav giriş yerlerini ve KPSS 2016 sınav giriş belgelerini erişime açtı. KPSS 2016 sınav giriş yerleri öğrenmek isteyenler ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sayfası ais.osym.gov.tr'den TC Kimlik Numarası ve ÖSYM Aday Şifresi'yle öğrenebilirler.

ÖSYM'den KPSS giriş yerleri 2016 için yapılan açıklamada şöyle dendi: "22 ve 29 Mayıs 2016 tarihinde yapılacak olan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Sınavı'na başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr internet adresinden edineceklerdir."

KPSS giriş belgesi çıktısı nasıl olmalı, renkli mi, siyah beyaz mı?

KPSS 2016 giriş belgesi çıktısı almayan öğrencilerin sınava girişlerine izin verilmeyecek. Adaylar, sınav günlerinde KPSS 2016 sınav giriş belgelerinin çıktısını yanlarında bulundurmak zorunda. ÖSYM adaylara ayrıca sınav giriş belgesi göndermeyecek. Adaylar 22 Mayıs ve 29 Mayıs'taki sınavlar için ayrı ayrı sınav giriş belgesi almak zorundalar.

KPSS giriş belgesi çıktıları siyah beyaz veya renkli baskı olarak alınabilir. Adayların, dikkat etmesi gereken ise sınav giriş belgesinde tüm bilgilerin kolayca okunduğu kalitede bir çıktı almaları. Adaylar ayrıca fotoğraflarının sınav giriş belgesi çıktısında net bir şekilde görüldüğünden emin olmalılar. Sınav günü sınav giriş belgesinde fotoğraf olmayan ya da tanınmayacak kalitede basılmış bir giriş belgesiyle sınava giremezler. KPSS giriş belgeleri ayrıca hasar görmemiş olmalıdır.

KPSS Kilis’te yapılamayacak

ÖSYM 22 Mayıs 2016 Pazar günü, lisans düzeyinde "genel yetenek", "genel kültür" ve "eğitim bilimleri" alanlarında gerçekleştirilecek 2016-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Kilis'te yapılmayacak.

ÖSYM'nin internet sitesinden, "Kilis İli Sınav Merkezi Değişikliği Hakkında Bilgilendirme" başlıklı duyuru yapıldı.

Duyuruda, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün yazısına istinaden, 22 Mayıs 2016 Pazar günü yapılacak 2016-KPSS lisans/genel yetenek-genel kültür, eğitim bilimleri sınavlarının Kilis'teki oturumlarının il dışındaki sınav merkezlerine kaydırılmasının kararlaştırıldığı belirtildi.