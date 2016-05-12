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Savcılık: 2010 KPSS soruları sınavdan önce sızdırılmış, 150 bin kişinin memuriyeti tehlikede

Savcılık, soruların sınavdan 12 gün önce ele geçirildiğini belirtti

12 Mayıs 2016 11:47

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2010 KPSS Genel Yetenek, Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sorularının sınavdan en az 12 gün önce sızdırıldığını kesinleştirdi.

Habertürk’ten Fevzi Çakır’ın haberine göre; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 808 bin kişinin girdiği 2010 Kamu Personel Seçme Sınavı’nda genel Yetenek, Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavlarının  iptal istemine ilişkin davayı gören Ankara 1. İdare Mahkemesi’ne bir yazı gönderdi. Yazıda; “2010 KPSS Genel Kültür, Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sorularının sınavdan en az 12 gün önce ele geçirildiği ikrarlar ve teknik raporlara göre kesindir” ifadesi kullanan savcılık, tespitiyle sınavların iptal edilme ihtimalini artırdı. İptal kararın çıkması halinde 150 bin kişinin memuriyeti tehlikeye girecek.

 

“Sorular önceden ele geçirildi”

 

Savcılık tarafından yapılan açıklamada; 2010 KPSS Genel Kültür, Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sorularının sınavdan en az 12 gün önce ele geçirildiğinin kesinleştiği belirtilerek, yaklaşık 2 bin 600 şüpheliyle ilgili soruşturmanın devam edeceği ifade edilirken; 230 şüpheli hakkında iddianame düzenlendiği bildirildi. Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, ikinci iddianame 16’sı tutuklu 51 şüpheli hakkında düzenlendi. 3 tutuklu ÖSYM çalışanı hakkında hazırlanan iddianamenin değerlendirme aşamasında olduğu davada; şüphelilerin aynı zamanda ÖSYM Soru Hazırlama Birimi’nde görev yaptığı belirtildi. 

 

"Sorular bire bir aynı"

 

Soruların sızdırıldığına dair jandarma, emniyet ve TÜBİTAK raporunu da mahkemeye gönderen Savcılık, ayrıca Genel Kültür, Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri alanlarına ait soruların fiziki örneklerini de mahkemeye sundu. Soruların sınavda çıkanlar ile bire bir aynı olduğu ve doğru şıkların koyulaştırıldığı ifade edildi. 

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