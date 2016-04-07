2010 KPSS ile memur olanların memuriyeti tehlikede

Kopya iddilarıyla gündeme gelen 2010 KPSS ile ilgili önemli bilgi ve kanıtlar savcılık tarafından mahkemeye sunuldu. Mahkemeden olası bir iptal kararı çıarsa on binlerce kişinin memuriyeti tehlikeye girecek.

NTV'den yer alan habere göre, adli soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında YÖK Denetleme Kurulu raporunun da olduğu kanıtları "genel kültür ve genel yetenek sınavlarının iptali istemini" değerlendiren Bölge İdare Mahkemesi'ne gönderdi.

Belgelerde, davanın esasını doğrudan etkileyecek delil, belge ve itirafların yanı sıra, bu iki sınavın sorularının da önceden elde edildiğine ilişkin TÜBİTAK raporu da var.

KPSS ididanamesiyle birlikte mahkemeye sunulan TÜBİTAK raporunda, soruların bir şüphelinin bilgisayarında silinen hard diskte, sınavdan önce bulunduğu belirtildi.

İtirafçının ifadesi delil oldu

Öte yandan soruşturmanın kilit isimlerinden A.S. de polise teslim oldu. Ayrıca itirafçı iki şüphelinin ifadeleri de mahkemeye delil olarak sunuldu .

İdare Mahkemesi'nin sınavın iptali yönünde karar vermesi durumunda sınav güvenilirliği ortadan kalktığı için onbinlerce memurun memuriyeti düşürülebilecek.

Eğitim ilimleri sınavı ertelenmişti

Sorularının sızdırıldığının tespit edilmesi üzerine, eğitim bilimleri sınavı iptal edilip tekrarlanmıştı.Ancak genel kültür ve genel yetenek yetenek sınavları herhangi bir usulsüzlük olmadığı gerekçesiyle iptal edilmemişti.Bunun üzerine bazı adaylar bu iki sınavın da iptali istemi ile Bölge İdare Mahkemesi'ne dava açmıştı.