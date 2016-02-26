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Öğretmen adaylarının KPSS puanı artık 1 yıl geçerli olacak

KPSS puanı daha önce 2 yıl geçerliydi

26 Şubat 2016 17:19

Öğretmen adaylarının Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puanı artık sadece 1 yıl geçerli olacak.

Bülent Ecevit hükümetinin 2002 yılında yürülüğe soktuğu Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacalar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik’te yapılan değişiklikle öğretmen adaylarının atama başvurularında daha önce 2 yıl geçerli olan KPSS puanı artık sadece bir yıl kullanılabilecek.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan Bakanlar Kurulu Kararı’na göre, bugünden itibaren geçerli olacak değişiklik nedeniyle 2015 yılı KPSS puanları 2016 yılı KPSS sınav sonuçları ilan edildikten sonra geçerliliğini yitirmiş olacak.

Yönetmeliğe eklenen geçici bir maddeyle, A grubu kadrolara ilişkin sınav başvurularında kullanılacak 2016 KPSS puan türlerinin geçerlilik süresi de bir yıl olarak düzenlendi. Diğer adayların 2 yıl olan sınav puanlarının geçerlilik süresine bir değişiklik yapılmadı.

Yapılan değişiklikle sınavın geçerlilik süresinin hesaplanmasında bir sonraki sınavın yapıldığı tarih değil; bir sonraki sınav sonuçlarının açıklandığı tarih dikkate alınacak.

Yeni yönetmeliğin 11 ve geçici 10. maddesi şöyle: 

“Madde 11- KPSS, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir. Ancak, öğretmen adayları için KPSS’de elde edilecek puanların geçerlilik süresi bir yıldır. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise sınav sonuçları, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder.

Geçici madde 10- (A) grubu kadrolara ilişkin sınav başvurularında kullanılan 2016 KPSS puan türlerinin geçerlilik süresi bir yıldır.”

 

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