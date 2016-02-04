Kozmik Oda soruşturmasını yürüten savcı ve hâkimlerin açığa alınması talep edildi

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) 3. Dairesi, Bülent Arınç'a suikast düzenleneceği iddiasıyla Seferberlik Tetkik Kurulu Bölge Başkanlığı'na girilerek 'devlet sırrı niteliğindeki bilgilerin' de deşifre olmasına neden olan ve takipsizlikle sonuçlanan 'Kozmik Oda' soruşturmasıyla ilgili dosyada adı geçen hâkim ve savcıların açığa alınmasını talep etti. Daire, Kozmik Oda'ya girilmesine neden olan soruşturmayı yaklaşık 4 yıl boyunca yürüten savcı Mustafa Bilgili ile eski Ankara Başsavcıvekili Şadan Sakınan, eski Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti Hasan Şatır, Dündar Örsdemir, Selahattin Türkeli, eski Özgürlük Hâkimleri Halil İbrahim Kütük, Nihal Uslu ve Abdullah Bahçeci hakkında soruşturma izni verdi. Soruşturmayı yürüten HSYK Başmüfettişi, HSYK 2. Dairesi'ne bir yazı göndererek, söz konusu isimlerin tedbiren açığa alınmasını talep etti.

Yeni Şafak'tan Osman Özgen'in haberine göre, Daire'nin, müfettişin bu talebini bugün gündeme alması bekleniyor. Daire, müfettişin talebini yerinde görürse söz sonusu isimler, haklarındaki soruşturma tamamlanana kadar görevden uzaklaştıracak. Bu durumda, 8 hâkim ve savcı, maaşlarının 3'te 2'sini alacak. Daire, soruşturma tamamlandıktan sonra bu kişiler hakkında, kovuşturma izni verebileceği gibi, yer değiştirmeden meslekten ihraca varıncaya kadar çeşitli disiplin cezaları verebilecek. Arınç'a suikast iddiası üzerine Ankara Başsavcılığı soruşturma başlatmış, bu kapsamda “kozmik oda”da arama yapılmıştı. Ardından soruşturmaya ilişkin 38 şüpheli hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmişti.