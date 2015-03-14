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O askerin 'Kozmik Oda'da belge yakıyoruz' dediği iddia edilen konuşma hiç yapılmamış!

Bir erin babasıyla yaptığı konuşma arama kararına gerekçe olarak gösterilmişti

14 Mart 2015 09:55

‘Kozmik Oda’ olarak bilinen Seferberlik Tetkik Kurulu’nda arama yapılması sürecine gerekçe olarak gösterilen burada görevli bir erin babasıyla konuşurken “Evrak yakıyoruz” şeklindeki konuşmanın dosyada hiç olmadığı anlaşıldı.

Soruşturma kapsamında şüpheli askerlerin yaklaşık 4 yıl boyunca telefonlarının dinlendiği, AKP’nin kurulduğu 2001’den bu yana yaptığı telefon görüşmelerine ilişkin HTS kayıtlarının da dosyaya girdiği belirtildi. Savcılık, soruşturma sürecinde usulsüz dinleme yapan polisler hakkında ise ayrı soruşturma başlattı.

Kozmik Oda dosyasına verilen takipsizlik kararında, 5 yıl 3 ay süren soruşturma sürecinde şüphelilerin iletişimlerinin tespiti, dinlenmesi ve kamuya açık alandaki faaliyetlerinin teknik araçlarla izlenmesine ilişkin bilgiler yer aldı. Şüphelilerin haklarında telefon dinlemeleri, yaklaşık 4 yıl devam ettirildi. Takipsizlik kararında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne yazılan 21 Şubat 2014 tarihli müzekkere ile haklarında iletişimin tespiti ve teknik araçlarla izleme kararı bulunan ve dosya dahilinde takip edilen tüm şüphelilerin kullandıkları iletişim araçlarının teknik takibine son verildiği bildirildi.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, 25-29 Aralık 2009 tarihinde aramanın, burada görevli bir erin babasıyla konuşurken “evrak yakıldığı” şeklinde sözlerinin teknik takibe takılması üzerine başladığı öne sürülmüştü. Takipsizlik kararında, “Dosyada şüpheli er S.T’nin babası ile ‘...İyi biz de evrak yakıyoruz- Delilleri- Ya var işte bir sürü şeyler var, onları falan yakıyoruz’ konuşmasının dosyada yer almadığı belirtildi. 

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