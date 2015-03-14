T24 LogoT24 Logo
Gündem

İşte 'Kozmik Oda'da aranan o kelimeler

İlker Başbuğ: İkinci listedeki anahtar kelimeleri görünce, niyetlerinin TSK'ya faili meçhullerle ilgili kumpas kurmak olduğunu anladık

14 Mart 2015 09:17

Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ, Bülent Arınç’a suikast düzenleneceği iddiasıyla başlattığı soruşturmada ‘Kozmik Oda’ olarak bilinen Seferberlik Tetkik Kurulu’nda yapılan soruşturmada aranan kelimeleri açıkladı. Başbuğ, “İlk listede ‘Arınç’, ‘Çukurambar’, ‘Ali Şahin’, ‘Sadullah Ergin’ ve ‘Toyota’ gibi, iddiayla ilgili 37 kelime aradılar. Ancak ikinci bir liste vardı ve listede ‘Ankara’da işlenen cinayetler’, ‘Hablemitoğlu’, ‘Ahmet Taner Kışlalı’, ‘Uğur Mumcu’, ‘Danıştay’, ‘Maske Mazereti’ ve ‘Maskeli Görev’, ‘Cami çalışmaları’, ‘Kilise’, ‘Zararlı şahıslar’ gibi ifadeler yer alıyordu. Dijital belgelerde onları da aradılar. Bu liste asıl niyeti ortaya çıkardı” dedi.

Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Deniz Zeyrek’e konuşan Başbuğ, “Faili meçhulleri TSK’ya fatura etmek istiyorlardı ve bunun için delil arıyorlardı. Aramaya izin verdik, çünkü suikast iddiası çok çirkindi ve TSK’ya yüklenmeye çalışılan şaibeyi, töhmeti engelledik” ifadelerini kullandı.

İlker Başbuğ, şunları söyledi:

“Kozmik odalardan tek bir belgenin alınamayacağını, elle not alınmasını istedik. TÜBİTAK ve Genelkurmay’dan bilirkişiler hâkime eşlik etti. Sözcük ile tarama yaptılar. İlk listede Arınç, Çukurambar, Ali Şahin, Sadullah Ergin ve Toyota gibi, iddiayla ilgili 37 kelime aradılar. Planlanmış bir kumpas diyelim, harekât olduğunu gösteriyor. Faili meçhulleri TSK’ya fatura etmek istiyorlardı ve bunun için delil arıyorlardı. Aramaya izin verdik, çünkü suikast iddiası çok çirkindi ve TSK’ya yüklenmeye çalışılan şaibeyi, töhmeti engelledik”

 

İkinci liste amaçlarını ortaya koydu

 

“Arama sırasında kozmik odalardan tek bir belgenin alınamayacağını, orada elle not alınmasını istedik. TÜBİTAK’tan ve Genelkurmay’dan bilirkişiler hakime eşlik etti. Sözcük ile tarama yaptılar. İlk listede ‘Arınç’, ‘Çukurambar’, ‘Ali Şahin’, ‘Sadullah Ergin’ ve ‘Toyota’ gibi, iddiayla ilgili 37 kelime aradılar. Ancak ikinci bir liste vardı ve listede ‘Ankara’da işlenen cinayetler’, ‘Hablemitoğlu’, ‘Ahmet Taner Kışlalı’, ‘Uğur Mumcu’, ‘Danıştay’, ‘Maske Mazereti’ ve ‘Maskeli Görev’, ‘Cami çalışmaları’, ‘Kilise’, ‘Zararlı şahıslar’ gibi ifadeler yer alıyordu. Dijital belgelerde onları da aradılar. Bu liste asıl niyeti ortaya çıkardı. Planlanmış, bir kumpas diyelim, harekat olduğunu gösteriyor. Faili meçhulleri TSK’ya fatura etmek istiyorlardı ve bunun için delil arıyorlardı. Aramaya izin verdik, çünkü suikast iddiası çok çirkindi ve TSK’ya yüklenmeye çalışılan şaibeyi, töhmeti engelledik. Üstelik bizim zamanımızda Kozmik odadan hiçbir şey çıkmadı. Yani karşı taraftan bize yöneltilen ‘Kozmik oda talan edildi, izlediler’ iddiasının doğru olmadığı da bu kararla ortaya çıktı.”

 

ETİKETLER

kozmik odailker başbuğtayyip erdoğanaramaizinniyetkötühaber

İlgili Haberler

Kozmik oda aranırken 1.5 terabaytlık 'devlet sırrı' çalınmış

Savcılığın takipsizlik kararında hard disklerin bilirkişiye teslimi sırasında imaj alma işleminin kim tarafından tutulduğunun bilinmediği belirtildi

Genelkurmay: 'Kozmik Oda'daki belgeleri mahkemeye verdik çünkü…

TSK, 'Kozmik Oda' soruşturmasında belgelerin imajının alınmasıyla ilgili suç duyurusunda bulundu

Kozmik oda savcısı: Sırlara bakmadık

Savcı Tekin Küçük, takipsizlik kararında 1,5 terabaytlık belgelere soruşturma savcısı ve hakiminin bakamayacağını vurguladı

Başbuğ gün gün 'Kozmik Oda'yı anlattı: Erdoğan'a 'bunların niyeti kötü' dedik, amaç faili meçhulleri TSK'ya yıkmaktı

İlker Başbuğ: Erdoğan 'karara uyun' dediği gece arama başladı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24