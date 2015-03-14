'Kozmik Oda'da kaybolan belgelerde hükümeti rahatsız edecek isimler mi var?'

Son günlerde Cumhuriyet gazetesinde müstear isimle kaleme aldığı yazılarla dikkat çeken Mustafa Halif mahlaslı yazar, takipsizlik kararıyla sonuçlanan ‘Kozmik Oda’ soruşturmasında el konulan TSK belgelerinde kontrgerilla yapılanmasına işaret eden “özel personel, beyaz personel, siyah personel, yardımcı kuvvetler, turuncu personel, yeşil personel” ifadelerinin hükümeti rahatsız ettiği iddiasını gündeme taşıdı.

Mustafa Halif yazısında şu iddiaya yer verdi:

“Kozmik Oda’da hükümetin hoşuna gitmeyecek bazı sırlar mı ortaya çıktı? Seferberlik Tetkik Kurulu’na bağlı siyah, beyaz, yeşil, turuncu gibi kuvvetlerin Türkiye genelindeki isimleri de soruşturma dosyasına girmişti. Ulaşılan bilgilere göre bu personel içinde her gruptan, meslekten kişi var. Hatta bir iddiaya göre, AKP teşkilatı içinde görev yapan isimleri “tanıdık” partililerden de Özel Harp’le ilişkili olduğu, soruşturma sırasında bunu hükümetin öğrendiği ve deşifre olmasından korktuğu belirtiliyor. Ancak haksızlık etmeyelim. Bu kuvvetler içinde diğer partilerden de isimlerin olduğuna eminim. Bakalım bu dosyanın akıbeti ne olacak?”

Mustafa Halif’in Cumhuriyet gazetesinin bugünkü (14 Mart 2015) nüshasında yayımlanan, “Kaybolan Özel Harp belgelerinde ‘tanıdık’ isimler mi var?” başlıklı yazısı şöyle:

“Benim başbakan yardımcıma suikast yapacaklardı” diye başlatılan Karargâh’taki “Kozmik Oda” baskını daha çok su kaldırır. Hem askeri kesimdeki tartışmalar hem de açığa çıkan özel bilgiler sebebiyle. Önce askerler... Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ dün Hürriyet Ankara Temsilcisi Deniz Zeyrek’e dedi ki: Kozmik Oda’ya sadece hâkim ve askeri bilirkişiler girdi; odadan tek bir belge çıkmasına izin vermedik...

Yani “Kozmik Oda’daki belge ve bilgileri içeren, 1.5 terabaytlık harddisk” Orgeneral Necdet Özel döneminde savcılığa teslim edildi. Hani şu kopyası kaybolan harddisk. Genelkurmay dün açıklama yaptı. Dedi ki:

“Genelkurmay Destek Kıtaları Grup Komutanlığı’nda muhafaza altında tutulan imajın 16 Mart 2013 tarihinde cumhuriyet savcısına teslim edilmesinin nedeni; mahkeme kararının yerine getirilmesinin yasal bir zorunluluk olması, TSK ve personelini zan altında bırakan soruşturmanın daha fazla sürüncemede bırakılmasının istenmemesi, maddi gerçeğin bir an önce ortaya çıkarılarak haksız yere suçlanan TSK personelinin uzun süre soruşturma tehdidi altında kalmaktan kurtarılmasının amaçlanması ve TSK aleyhine kamuoyunda oluşturulan olumsuz algının ortadan kaldırılmak istenmesidir.”

Genelkurmay ayrıca, mahkeme kararı gereği cumhuriyet savcılığına teslim edilmiş imaj içeriğindeki TSK’ye ait bilgi ve belgelerin mevzuata aykırı şekilde yetkisiz kişilerin eline geçmesine sebebiyet verenler hakkında adli yollara başvurulacağını bildirdi.

Önce Genelkurmay’a koca bir geçmiş olsun. Yıllarca televizyonlarda; ciddi bakışlı askerlerin nöbet tuttuğu koca harflerle “GİZLİ” yazan odalara bakıp “vay bee” demişliğim vardır. Ancak “bir suikast iddiasıyla” gizlinin de gizlisi odalara girildi. “Belgeyi sen verdin ben verdim” kavgası başladı. Şimdi bakalım o belgelerin nerede kullanıldığını ne zaman göreceğiz. Belgeler üzerine birkaç önemli bilgi paylaşacağım.

İddia şu: “Kozmik Oda’da hükümetin hoşuna gitmeyecek bazı sırlar mı ortaya çıktı?” Seferberlik Tetkik Kurulu’na bağlı siyah, beyaz, yeşil, turuncu gibi kuvvetlerin Türkiye genelindeki isimleri de soruşturma dosyasına girmişti. Ulaşılan bilgilere göre bu personel içinde her gruptan, meslekten kişi var. Hatta bir iddiaya göre, AKP teşkilatı içinde görev yapan isimleri “tanıdık” partililerden de Özel Harp’le ilişkili olduğu, soruşturma sırasında bunu hükümetin öğrendiği ve deşifre olmasından korktuğu belirtiliyor. Ancak haksızlık etmeyelim. Bu kuvvetler içinde diğer partilerden de isimlerin olduğuna eminim. Bakalım bu dosyanın akıbeti ne olacak?