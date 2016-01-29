Kozmik Oda'ya giren savcılar ve kararı veren hâkimler hakkında inceleme başlatıldı

HSYK 3. Dairesi, kamuoyunda "kozmik oda" olarak bilinen Genelkurmay Ankara Seferberlik Bölge Başkanlığında arama yapan ve yaptıran-savcılar Mustafa Bilgili ve Şadan Sakınan ile hâkimler Hasan Şatır, Dündar Örsdemir, Nihal Uslu, Halil İbrahim Kütük, Abdullah Bahçeci ve emekli hâkim Selahattin Türkeri hakkında soruşturma izni verilmesini kararlaştırdı. Adı geçen hâkim ve savcılar hakkında inceleme başlatıldı.

Daire, HSYK müfettişlerinin hazırlayacağı rapor doğrultusunda söz konusu hâkim ve savcılar hakkındaki tedbir ve kovuşturmaya ilişkin kararı, HSYK 2. dairesi verecek.

Arınç'a suikast iddiasıyla kozmik oda araması

Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'a suikast iddiası üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmış, bu kapsamda kozmik odada arama yapılması kararlaştırılmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmaya ilişkin 38 şüpheli hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar vermişti.

Takipsizlik kararında, şüphelilerin üzerine atılı suçları işlediklerine dair soyut iddia dışında kamu davası açmaya yeterli, somut ve inandırıcı delil elde edilemediği belirtilmişti.

HSYK, kozmik odada arama yapan ve daha sonra Yargıtay’a üye seçilen hâkim Kadir Kayan ile ilgili dosyayı daha önce Yargıtay’a göndermişti. Yargıtay, Kayan hakkında inceleme başlatmıştı.