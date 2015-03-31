T24 LogoT24 Logo
Gündem

TSK'dan Ankara Başsavcılığı’na, HSYK ve Yargıtay’a 'Kozmik Oda' soruşturmasından suç duyurusu

Bülent Arınç’a suikast iddiasıyla başlatılan 'Kozmik Oda' soruşturmasına takipsizlik kararı verilmişti

31 Mart 2015 10:01

Genelkurmay Başkanlığı, 'Kozmik Oda' soruşturmasında takipsizlik kararının kesinleşmesinin ardından soruşturmayı yapan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na, HSYK ve Yargıtay’a suç duyurusunda bulundu.

2009’da Bülent Arınç’a suikast iddiasıyla başlatılan Kozmik Oda soruşturmasında 6 yıl aradan sonra takipsizlik kararı verilmişti. Takipsizlik kararının kesinleşmesinin ardından Genelkurmay Başkanlığı, HSYK’ya, Yargıtay’a ve Ankara Başsavcılığı’na iki sayfalık dilekçeyle suç duyurusunda bulundu. 

Mesut Hasan Benli'nin Hürriyet'te yayımlanan haberine göre, dilekçede, “Cumhuriyet Savcılığına teslim edilmiş imaj içeriğindeki TSK’ya ait bilgi ve belgelerin mevzuata aykırı şekilde yetkisiz kişilerin eline geçmesine sebebiyet verenler hakkında” gereğinin yapılması istenildi. 

Haberin devamını okumak için tıklayınız...

ETİKETLER

tskgenelkurmay başkanlığısuç duyurusuyargıtayhsykankara cumhuriyet başsavcılığı

İlgili Haberler

Başbuğ gün gün 'Kozmik Oda'yı anlattı: Erdoğan'a 'bunların niyeti kötü' dedik, amaç faili meçhulleri TSK'ya yıkmaktı

İlker Başbuğ: Erdoğan 'karara uyun' dediği gece arama başladı

Eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı: Başbuğ istese polisi 'Kozmik Oda'ya sokmazdı

Pekin, 'Askerle polis karşı karşıya gelebilir miydi' sorusuna, 'evet' yanıtını verdi.

HSYK, 'Kozmik Oda' savcısı hakkında inceleme başlattı

Hâkim Kadir Kayan hakkındaki dosya, Yargıtay üyesi olması nedeniyle Yargıtay’a gönderildi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24