TSK'dan Ankara Başsavcılığı’na, HSYK ve Yargıtay’a 'Kozmik Oda' soruşturmasından suç duyurusu

Genelkurmay Başkanlığı, 'Kozmik Oda' soruşturmasında takipsizlik kararının kesinleşmesinin ardından soruşturmayı yapan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na, HSYK ve Yargıtay’a suç duyurusunda bulundu.

2009’da Bülent Arınç’a suikast iddiasıyla başlatılan Kozmik Oda soruşturmasında 6 yıl aradan sonra takipsizlik kararı verilmişti. Takipsizlik kararının kesinleşmesinin ardından Genelkurmay Başkanlığı, HSYK’ya, Yargıtay’a ve Ankara Başsavcılığı’na iki sayfalık dilekçeyle suç duyurusunda bulundu.

Mesut Hasan Benli'nin Hürriyet'te yayımlanan haberine göre, dilekçede, “Cumhuriyet Savcılığına teslim edilmiş imaj içeriğindeki TSK’ya ait bilgi ve belgelerin mevzuata aykırı şekilde yetkisiz kişilerin eline geçmesine sebebiyet verenler hakkında” gereğinin yapılması istenildi.

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