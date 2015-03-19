HSYK, 'Kozmik Oda' savcısı hakkında inceleme başlattı

HSYK 3. Dairesi dün Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’a suikast iddiasıyla yürütülen ve takipsizlikle sonuçlanan Kozmik Oda soruşturmasında usulsüzlük yapıldığı iddialarıyla ilgili inceleme izni verdi. HSYK, Kozmik Oda’ya giren Hâkim Kadir Kayan ve Soruşturma Savcısı Mustafa Bilgili hakkında inceleme izni verdi ve müfettiş görevlendirdi.

HSYK 6 Mayıs 2012’deki avukatlıktan hâkim ve savcı adaylığına geçiş sınavında soruların çalınarak kopya çekildiği ve sınava ilişkin iddialarla ilgili de inceleme izni verip müfettiş görevlendirdi