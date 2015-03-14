Eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı: Başbuğ istese polisi 'Kozmik Oda'ya sokmazdı

Kozmik Oda’da arama yapıldığı dönemde Genelkurmay İstihbarat Başkanı olan emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, “İlker Paşa (Başbuğ) istese sokmayabilirdi. Polisler hiçbir TSK birimine zorla giremez. TSK ve karargâhı zan altında bırakmamak için izin verdi” dedi. Pekin, Milliyet’ten Mithat Yurdakul’a yaptığı açıklamada, Kozmik Oda’da belgelerin imajlarının alındığını, bazı belgelerin özetinin de çıkarılıp verildiğini söyledi.

İmajlar verildi

Belgelerin orijinallerinin ise talep edildikten sonra mahkemeye verilmeden Destek Kıtalarında kasaya konulduğunu anlatan Pekin, “Aralık 2013’te çözülmek üzere istendi. Bütün Kozmik Oda’nın imajı alındı” dedi. Aralık 2013’te ise çözülmek üzere imajların istendiğini kaydeden Pekin, çözümü yapılan belgelerin nerede olduğunun ise belirsiz olduğunu söyledi. Pekin, “Ya TÜBİTAK’ta ya mahkemede kayboldu. İmajları mahkemeye TÜBİTAK’ın vermesi gerekiyordu” diye konuştu. Pekin, bu belgelerin halen TÜBİTAK’ın elinde olmasının da imkan dahilinde olabileceğini kaydetti.

‘Polis zorla giremez’

Pekin, dönemin Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un aramalar sırasındaki tavrı için, “İlker Paşa (Başbuğ) istese sokmayabilirdi. Polisler hiçbir TSK birimine zorla giremez. Neyle girecekler ki oraya? TSK ve Karargah’ı zan altında bırakmamak için izin verdi. Aksini düşündüğü zaman çok farklı yorumlar olabilirdi” dedi. Pekin, “Askerle polis karşı karşıya gelebilir miydi” sorusuna, “evet” yanıtını verdi.

Girilen yerin Seferberlik Tetkik Kurulu Daire Başkanlığı değil, Ankara Bölge Başkanlığı olduğunu ifade eden Pekin, “Daire Başkanlığı’nda tüm Türkiye ile ilgili evrak vardır. Başında tümgeneral vardır. Bölge başkanlıklarında ise albay vardır” dedi.

Pekin, seferberlik ile ilgili asıl kritik noktaların Anadolu’da olduğunu, Ankara Bölge Başkanlığı’nın, başkentin bürokratik kimliği ile ilgili ekstra önemli belgelere sahip olmadığını söyledi.

Pekin, Özel Kuvvetler Komutanlığı’na daha önce de Atabeyler ve Sauna operasyonuyla da girilmek istendiğini, ancak karargâhın tavrıyla girilemediğini belirterek, “2005-2006 olması lazım. O zamanlar TSK’nın siyaset üzerindeki etkisi devam ediyordu. Atabeyler’de yüzbaşı pilot vardı. Sauna’da da özel kuvvetlerden birisi vardı. Olay Özel Kuvvetler’e intikal etmeden bitti” dedi.