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Kouchai kardeşler gıyabi namaz kılındı, 'tehdit ediyoruz' sloganları atıldı

Fransa’da Charlie Hebdo saldırısını gerçekleştiren Kouachi kardeşler için Fatih Camii’nde cuma namazı sonrası toplanan grup, gıyabi cenaze namazı kıldı

16 Ocak 2015 19:27

Fransa’nın başkenti Paris'te mizah dergisi Charlie Hebdo saldırısını düzenleyen ve 12 kişiyi öldüren Kouachi kardeşler için Fatih Camii’nde gıyabi cenaze namazı kıldı.

Namaz öncesi üzerinde Usame Bin Ladin ve Kouachi kardeşlerin fotoğrafı olan pankart açan grup kendilerini “Ensar Kardeşliği Platformu” olarak tanıttı.

zete.com'un haberine göre, grup, “İfade hürriyetinizin sınırı yoksa bizim sınırsız eylem yapma hürriyetimize kendinizi hazırlayın” pankartı arkasında toplanarak tehdit savurdu, üzerinde “Tehdit Ediyoruz Cesaretiniz Var mı”, “Hepimiz Cherif Kouachiyiz”, “Hepimiz Said Kouachiyiz” yazılı dövizler açtı. Grup daha sonra gıyabi cenaze namazı kıldı.

 

Yabancı basın takip etti

 

Yabancı basın mensuplarının da takip ettiği gıyabi cenaze namazının ardından grup yürüyüş yapmak istedi ancak polis izin vermedi. Bunun üzerine grup burada açıklama yaptı.

Basın açıklamasında, “Fransa’daki yapılan baskınlar iyi değildir ama, Hz. Muhammed’e küfür eden bu kafirler dağıldıktan sonra Fransa Cumhurbaşkanı şöyle söylüyor aynen; ‘Bu dergi ölmedi tekrar basılacaktır, ölmeyecektir’ Neden siz Müslümanlara küfür eden bu kafirleri bu dergiyi kınamıyorsunuz? Evet size saldırı oldu. 10 kişi öldü. Siz peygamberimize yapılan hakareti bir kelime dahi ağzınıza almadınız. İşte gün geldi Allahü Teala 2-3 kişi eliyle o kafirlere azap etti. Ve rezil etti. Bugün batı medyası ve bütün kafirler bilsin ki, Müslümanlar eninde sonunda intikamı alacaktır. Bundan sonra hangi kafir olursa olsun, Müslümanlar intikamını en şiddetli bir şekilde alacaktır” denildi.

 

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