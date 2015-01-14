Cumhuriyet gazetesi önünde 'Kouachi kardeşler onurumuzdur' sloganları

Cumhuriyet: Kimsenin kutsalıyla uğraşmak ve bunları hedef almak gibi bir düşüncemiz yoktur ve olamaz

Charlie Hebdo mizah dergisinin özel Türkçe sayısını yayımladığı için sosyal medyada saldırı çağrıları yapılan Cumhuriyet gazetesi yazılı bir açıklama yaptı