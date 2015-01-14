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Cumhuriyet gazetesi önünde 'Kouachi kardeşler onurumuzdur' sloganları

Sosyal medyada saldırı çağrıları yapılan Cumhuriyet gazetesi önünde toplanan kalabalık 'Cumhuriyet gazetesi hesap verecek' sloganları atıldı

14 Ocak 2015 22:51

Facebook ve twitter'da, Charlie Hebdo mizah dergisinden 4 sayfalık bir seçki yayınlayan Cumhuriyet gazetesini basma çağrıları yapılmasının ardından, akşam saatlerinde kalabalık bir grup, gazete önünde "Kouachi kardeşler onurumuzdur" diye sloganlar atmaya başladı.

Öte yandan ellerindeki dövizleri açan 3 kişi, polis tarafından gözaltına alındı. ‘Tepkimizi göstermeye hakkımız yok mu?’ diyen 5 kişi polis tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü

Cumhuriyet gazetesi muhabiri Canan Coşkun, twitter'dan şunları yazdı:

Polis adeta sesleri duyalım diye faşist gruba müdahale etmiyor

1 Mayıslarda gazete önünde kuş uçurmayan polis faşist gruba müdahale etmiyor çok ürkütücü bir durum

Kouachi kardeşler onurumuzdur diye bağırıyorlar

Gazete önüne gelmek isteyen faşist grup İstiklal Sokağı girişinde bekliyor polis müdahale etmiyor

Cumhuriyet Gazetesi hesap verecek diye bağırıyorlar.

 

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