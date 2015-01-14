Cumhuriyet gazetesi önünde 'Kouachi kardeşler onurumuzdur' sloganları

Facebook ve twitter'da, Charlie Hebdo mizah dergisinden 4 sayfalık bir seçki yayınlayan Cumhuriyet gazetesini basma çağrıları yapılmasının ardından, akşam saatlerinde kalabalık bir grup, gazete önünde "Kouachi kardeşler onurumuzdur" diye sloganlar atmaya başladı.
Öte yandan ellerindeki dövizleri açan 3 kişi, polis tarafından gözaltına alındı. ‘Tepkimizi göstermeye hakkımız yok mu?’ diyen 5 kişi polis tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü
Cumhuriyet gazetesi muhabiri Canan Coşkun, twitter'dan şunları yazdı:
Polis adeta sesleri duyalım diye faşist gruba müdahale etmiyor
1 Mayıslarda gazete önünde kuş uçurmayan polis faşist gruba müdahale etmiyor çok ürkütücü bir durum
Kouachi kardeşler onurumuzdur diye bağırıyorlar
Gazete önüne gelmek isteyen faşist grup İstiklal Sokağı girişinde bekliyor polis müdahale etmiyor
Cumhuriyet Gazetesi hesap verecek diye bağırıyorlar.