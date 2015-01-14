Cumhuriyet'in önünde yeşil bayraklı protesto: Burası İslam'ın sancağıdır!

Mizah dergisi Charlie Hebdo'nun yeni sayısından 4 sayfalık bir seçki yayımlayan Cumhuriyet binasının önüne elinde Arapça yazılı yeşil bayraklı biri gelerek protesto gösterisinde bulundu. "Burası İslam'ın sancağıdır" diye slogan atan eylemciye polis müdahale ederek ifadesini almak üzere emniyete götürdü.

Cumhuriyet'in karikatürleri yayımlama kararı sonrası, olası bir saldırıya karşı önlem alan polis ve zırhlı araçların bekleyişi sona ermişti. Gazete binasının bulunduğu Prof. Nurettin Mazhar Öktel Sokağı önünde sivil polisler bulunuyor.