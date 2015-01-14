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Cumhuriyet: Kimsenin kutsalıyla uğraşmak ve bunları hedef almak gibi bir düşüncemiz yoktur ve olamaz

Charlie Hebdo mizah dergisinin özel Türkçe sayısını yayımladığı için sosyal medyada saldırı çağrıları yapılan Cumhuriyet gazetesi yazılı bir açıklama yaptı

14 Ocak 2015 20:06

Charlie Hebdo mizah dergisinin özel Türkçe sayısını yayımlayan ve önce polis tarafından matbaası basılan ardından bazı çevreler tarafından tehditlere maruz kalan Cumhuriyet gazetesi yaptığı yazılı açıklamada, ifade özgürlüğünü savunmaya devam edeceğini belirtti.


Cumhuriyet Gazetesi'nden yapılan açıklamada gazetenin yazarları Uğur Mumcu, Muammer Aksoy, Bahriye Üçok, Ümit Kaftancıoğlu, Cavit Orhan Tütengil, Onat Kutlar ve Ahmet Taner Kışlalı gibi isimlerin terör saldırıları sonucu yaşamını yitirdiği hatırlatılarak, "Neredeyse tüm çizerlerini yitiren dergi, tüm Fransız gazetelerinin gösterdiği örnek bir dayanışma ile bu sayısını çıkardı. Biz de aynı dayanışmanın bir parçası olarak ve ifade özgürlüğüne sahip çıkma sorumluluğuyla, derginin bugün yayınlanan özel dayanışma sayısından 4 sayfalık bir seçkiyi yayınlamaya kararı verdik" denildi.

 

'Kimsenin dini değerleriyle uğraşmak gibi bir düşüncemiz yoktur ve olamaz'

 

Seçkiyi hazırlarken, yayın ilkelerinin yanı sıra toplumların dini hassasiyetleri ve inanç özgürlüklerine özen gösterildiği vurgulanan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Kimsenin dini değerleriyle ve kutsalıyla uğraşmak ve bunları hedef almak gibi bir düşüncemiz yoktur ve olamaz. Tersine, yayın ilkelerimizde de belirttiğimiz gibi, herkesin kutsal değerlerine sonuna kadar saygılıyız. Bizim tek amacımız, bir yayın organına düzenlenen katliamı kınamak ve bu katliama karşı dayanışma duygumuzu iletmektir. Cumhuriyet, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ifade özgürlüğünü savunmaya devam edecektir."

 

'Polisler tarafından nakliye işlemi durdurulmuştur'

 

Basında yer alan "polisin matbaa incelemesi"nin doğrulandığı açıklamada, "Matbaaya gelen polisler tarafından nakliye işlemi durdurulmuştur. Tahminimize göre, özellikle sosyal medyada çok yoğun bir şekilde ertesi günkü Cumhuriyet Gazetesi'nde toplumun büyük çoğunluğunun benimsediği dini değerlere yönelik hakaret, aşağılama teşkil eden bir içerik olacağı, bu şekilde yapılacak bir yayının kamuoyunda büyük tepkileri ve kuvvetle muhtemel kamu barışını bozmaya yönelik bir sonuca yol açacağı öngörüsü ve kanaatiyle bir adli inceleme, ön soruşturma amacıyla böyle bir girişimde bulunulmuş olsa gerektir. Tarafımıza şimdiye kadar bu konuda herhangi bir açıklama yapılmadığı ve bilgilendirilmediğimiz için, bu beyanımızın bir tahminden ibaret olduğunu belirtmek isteriz" denildi.

 

'Gazete sayfaları tek tek incelendi'

 

Matbaaya gelen polislerin basılan gazetenin her sayfasını tek tek incelediği ve Cumhuriyet Savcısı'na bilgi verildiği belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Verilen bilgi neticesinde, Savcılık talimatıyla inceleme işlemine son verilerek, nakliye araçlarının dağıtıma gönderilmesine izin verilmiştir. Yine tahminimizce, incelenen (bugün dağıtıma sunulan) gazete içeriğinde, kamu barışını bozmaya elverişli ve hakaret, aşağılama teşkil edecek bir unsur olmadığı kanaatine ulaşılmış olacak ki, Basın Kanunu'nun 25. maddesindeki 'basılmış gazetelerin tamamına hakim kararıyla el konulması' yönünde bir prosedür işletilmemiştir."

 

'Tehdit ve hakaret içeren mesajlar için başvuru yapılacak'

 

Cumhuriyet Gazetesi'nin ifade özgürlüğüne destek amaçlı bu tutumuna okurlardan ve kamuoyundan çok sayıda destek geldiği belirtilen açıklama, "Gelen destek ve dayanışma mesajlarını büyük memnuniyetle karşıladık. Tehdit ve hakaret içeren mesajlar hukuk servisimiz tarafından değerlendirildikten sonra gereken başvurular yapılacaktır" ifadesiyle sona erdi.

 

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