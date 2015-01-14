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Cumhuriyet gazetesi önünde üç gözaltı

'Benim dinime, peygamberime saldırmayacaksın'

Fotoğraf: Fırat Alkaç

14 Ocak 2015 18:33

Cumhuriyet gazetesi önüne protesto amaçlı olarak farklı zamanlarda gelen toplam 3 kişi gözaltına alındı.

Saat 15.30 sıralarında elinde tevhit bayrağı olan bir kişi gazete binası önünde görüldü. Protestocu çevrede görev almış sivil polisler tarafından gözaltına alındı. Cumhuriyet Gazetesi'nin Charlie Hebdo Dergisinin bir bölümünü Türkçe olarak yayınlamasına tepki gösteren protestocunun gözaltına alınırken, "Benim dinime, peygamberime saldırmayacaksın. Irak'ta Afganistan'da Milyonlarca Müslüman öldü ne yaptınız " diye bağırdığı duyuldu. Protestocu polisler tarafından sivil bir araca bindirilerek götürüldü.

 

İki protestocu daha...

 

10 dakika sonra cübbeli ve asalı iki kişi de Cumhuriyet Gazetesi önüne gelerek protesto gösterinde bulunmak istedi. Polis bu kişileri de gözaltına aldı.

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