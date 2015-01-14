Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), Charlie Hebdo'nun karikatürlerini yayınlayan Cumhuriyet Gazetesi'nde polis baskına tepki göstererek "Cumhuriyet Gazetesi’nin dağıtımının engellenmeye çalışılması sansür girişimidir" dedi.

Demokratik ülkelerde gazetelerin dağıtılmadan polis tarafından kontrol edilemeyeceğini vurgulayan TGC, açıklamasında “Polisin Cumhuriyet Gazetesi'ne yönelik sansür girişimini kınıyoruz. Bu uygulamanın Anayasa'ya ve Basın Kanunu'na aykırı olduğunu hatırlatıyoruz" ifadelerini kullandı.

TGC Yönetim Kurulu'nun açıklaması şöyle:

"Dünya Basın Özgürlüğü sıralamasında 154'üncü sırada yer alan Türkiye'de halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkına her gün yeni bir müdahale olmaktadır. Bunun son örneği Cumhuriyet Gazetesi'nin mahkeme kararı olmamasına rağmen polis tarafından dağıtımının engellenmeye çalışılması olmuştur. Cumhuriyet Gazetesi, bir dayanışma örneği olarak Fransa'nın başkenti Paris'te geçen hafta silahlı saldırıya uğrayan mizah dergisi Charlie Hebdo'nun bugünkü özel sayısından seçilen karikatürleri yayınlamıştır.



Polis, daha sonra savcının izniyle kamyonların dağıtıma çıkmasına izin vermiştir. Demokratik ülkelerde gazeteler dağıtılmadan polis tarafından kontrol edilemez. Cumhuriyet Gazetesi'nin dağıtımının engellenmeye çalışılması sansür girişimidir. Halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkına müdahale edilmiştir. Bu girişim Anayasa'ya ve Basın Kanunu'nun 25. Maddesine aykırıdır. Basın Kanunu'nun 25. Maddesine göre 'Soruşturma için sübut vasıtası olarak her türlü basılmış eserin en fazla üç adedine Cumhuriyet savcısı, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kolluk el koyabilir' denilmektedir.Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu olarak bu girişimi kınıyoruz. Halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkının korunması için iktidarı ve muhalefeti basın ve düşünceyi ifade özgürlüğüne sahip çıkmaya davet ediyoruz."

Charlie Hebdo’nun son sayısındaki arikatürleri yayımlayan Cumhuriyet Gazetesi’nin dağıtımını bugün erken saatlerde polis tarafından engellenmiş, 40 dakika boyunca Cumhuriyet Gazetesi’ni kontrol eden polis daha sonra savcının izniyle gazetelerin dağıtıma çıkmasına izin vermişti.