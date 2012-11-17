Köşe yazarlarından açlık grevlerine duyarlılık çağrısı

Cezaevlerinde 67. gününe giren açlık grevleri için köşe yazarları da "Sizi vicdan siyasetine davet ediyoruz" diyerek sokağa çıkıyor.

Yarın (18 Kasım 2012) Taksim'de ki Fransız Kültür Merkezi önünde13:00’de buluşacak olan köşe yazarları İstiklal Caddesi boyunca yürüyerek yazdıkları metni vatandaşlara dağıtacak ve hükümete çağrıda bulunacak.

Radikal’den Koray Çalışkan, Milliyet’ten Can Dündar, Hürriyet’ten Ahmet Hakan, Habertürk’ten Balçiçek İlter, BirGün’den Doğan Tılıç, Cumhuriyet’ten Hikmet Çetinkaya, Posta’dan Nedim Şener ve Vatan’dan Zülfü Livaneli katılımıyla gerçekleşecek yürüyüş, 13:30’da Galatasaray Lisesi önünde yapacakları açıklamayla sona erecek.

Köşe yazarları yapacakları açıklamada, hükümeti, basını ve kamuoyunu pazar günü 68. gününe girecek açlık grevleri konusunda daha duyarlı olmaya davet edecek. Hükümete verdikleri ileri demokrasi ve vicdan siyaseti sözünü hatırlatacak.