Açlık grevi eylemleri sokaklara indi; polis iki şehirde alarm verdi!

Diyarbakır Valiliği, BDP’nin çağrısı üzerine yapılması planlanan iki günlük açlık grevine izin vermedi. Şehirde tüm cadde ve kavşaklar zırhlı araçlarla kontrol altına alınırken, kentte gergin bir bekleyiş sürüyor. İstanbul Sancaktepe'de, açlık grevi yapmak isteyen gruba polis müdahale etti. Eylemciler tazyikli su ve biber gazına taşlarla karşılık verdi.

Diyarbakır'da cadde ve sokaklarda anons yapan polis, kentte 2 gün sürecek etkinliğe ve açlık grevinin Valilik tarafından izin verilmediği ifade ederek, toplanacak kalabalığa müdahale edileceğini duyurdu.

Kentin kesiştiği tüm kavşak ve caddeleri çevik kuvvet ile özel harekat timleri tarafından zırhlı araç ve TOMA’lar hazır bekletildi. Açlık grevinin yapılacağı Park Orman ile BDP binası polis tarafından kuşatıldı. Birçok noktada kurulan polis noktalarında vatandaşın birlikte dolaşmalarını engellediği görüldü.

Polis aracından sık, sık, “17-18 Kasım tarihlerinde yapılacak tüm etkinliklere ve eylemliliklere Valilik tarafından izin verilmemiştir. Toplanacak kalabalığa polis müdahale edilecektir” diye duyuru yaptı.

Bu arada, BDP il binası önünde konuşan BDP Diyarbakır Milletvekili Nurseli Aydoğan, polisin demokratik eyleme izin vermediğini ve bugün kentin dört bir yanının güvenlik güçleri tarafından kuşatıldığını ifade ederek, halkın evinde eylemlerini sürdürmesini istedi.

Diyarbakır'da dört günden beri akşak 19.00'dan itibaren evde, sokakta, caddede düdük, tencere ve ıslık eylemi ile ışıklar söndürülüp kapatılıyor. Polis ise tespit ettiği şahıslara para cezası kesiyor.



İstanbul'da eylemcilere polis müdahalesi



İstanbul Sancaktepe'de, BDP'nin çağrısıyla 2 günlük açlık grevi yapmak isteyen gruba polis müdahale etti. Eylemciler tazyikli su ve biber gazına taşlarla karşılık verdi.

Sancaktepe’de, açlık grevlerine destek amacıyla çadır kurup, 2 günlük açlık grevi yapmak isteyen gruba polis müdahale etti. Tazyikli su ve biber gazı sıkan polise taşlarla karşılık veren grup sokak aralarına dağıldı.

Barış ve Demokrasi Partisi’nin (BDP) bugün başlatacağı ve 48 saat sürecek olan kitlesel açlık grevine katılacak olan 100 kişilik grup, saat 10.00’dan itibaren Sancaktepe Festival Alanı’nda toplanmaya başladı. Grup, açlık grevine destek olmak amacıyla meydanda çadır kurup 2 gün açlık grevi yapmak istedi.

Çevrede geniş önlem alan polis, “yasal olmayan eylem” nedeniyle grubun dağılması için uyarıda bulundu. Yapılan uyarılara rağmen dağılmayan gruba polis, TOMA’larla su sıktı. Buna rağmen grup dağılmayınca, polis bu kez biber gazı kullandı. Taş atarak karşılık veren grup üyeleri ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Grup üyeleri ara sokaklara kaçarak barikatlar kurdu. Polisin attığı biber gazının etkisiyle dağılan grup üyeleri, ara sokaklara kaçtı. Müdahale sırasında çevredeki vatandaşlar da biber gazından etkilendi.

Van mitinginde 1 kişi yaralandı



Van’da BDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın katıldığı miting sonrası yürüyüşe geçen kitleye polis gaz bombası ve tazikli suyla müdahalede bulundu. Müdahalede gaz bombası isabet eden BDP MYK üyesi Necla Yıldırım yaralandı. Yıldırım hastaneye kaldırılırken, müdahaleyle birlikte başlayan olaylar ise sürüyor.

Yüksekova'da biri ağır, iki çocuk yaralandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de bir grup BDP'li, BDP ilçe binası önünde bir araya geldi. Buradan Eski Cezaevi kavşağına doğru basın açıklaması yapmak için yürüyüşe geçen gruba polis müdahale etti. Aralarında Barış Anneleri İnsiyatifi üyelerinin de bulunduğu kalabalık, atılan gaz bombaları nedeniyle basın açıklaması yapamadan dağıldı.

6 kişi gözaltına alındı

Polisin müdahalesine tepki vermek amacıyla Şemdinli yolu üzerinde tekrar bir araya gelen bir grup gösterici yola barikat kurdu. Polisin müdahalesine göstericiler taş ve molotof kokteylleri ile karşılık verdi. Çıkan olaylarda 15 yaşındaki Mahir Ö. 8 yaşındaki Nihat K. kafalarına isabet eden gaz bombaları nedeniyle yaralandı.

Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mahir Ö.'nün hayati tehlikesi bulunduğu, Nihat K.'nin ise gözüne isabet eden gaz bombası nedeniyle bir gözünü kaybettiği öğrenildi.

Olaylarda aralarında çocukların da bulunduğu 6 kişinin gözaltına alındığı, gözaltına alınanların İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi.

Kepenklerin kapalı olduğu Yüksekova'da olaylar devam ediyor.

1 açlık grevi eylemcisi hastaneye kaldırıldı



Diyarbakır D tipi cezaevinde 13 günden beri açlık grevinde bulunan 32 yaşındaki tutuklu Ümit Aydın dün gece fenalaşınca ambulansla hastaneye kaldırıldı. Mide kanaması geçiren ve daha önce karaciğer nakli olduğu bildirilen Aydın Dicle üniversitesine gönderildi.