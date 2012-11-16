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Dünya

Kürt sanatçı Şivan Perwer de açlık grevine başladı

Perwer: Sadece Kürtlerin değil, Türklerin de barışa ihtiyacı var

16 Kasım 2012 15:57


Kürt müziğinin önde gelen isimlerinden  Şivan Perwer,  cezaevlerinde 66. gününe açlık grevlerine destek amaçlı bir grup sanatçı ile beraber  Kuzey Irak ’ın Erbil Kenti’nde açlık grevine başladı. Irak Kürdistanı Parlamentosu karşındaki Şehid Sami Abdularahman Parkı’nda eyleme başlayan Perwer ve beraberindeki sanatçılar  tüm dünyaya ve hükümete açlık grevlerine ilişkin harekete geçme çağrısında bulundu.

Perwer burada yaptığı konuşmasında, açlık grevindeki tutuklu ve hükümlerin  taleplerinin haklı ve insani talepler olduğunu söyledi.

“AKP’ye açılım yapıyor diye ben de alkış çalmıştım" diyen Perwer "Hatta birçok kişi bu tutumumdan dolayı bana tavır almıştı. Ben Türkiye’deki aydınlara bu adıma destek olmaları çağrısında bulunmuştum. Fakat her geçen gün birşeyleri  kabul etmemeye başladılar. Muhalifleri cezalandırıyorlar, alternatifleri reddediyorlar.  Bu iyi değil. Yani umutlarımızı kırdılar” dedi.

Sadece Kürtlerin değil, Türklerin de barışa ihtiyacı olduğuna vurgu yapan Perwer, mevcut gidişatın değişmemesi halinde Türkiye’yi daha karanlık günlerin beklediğini ifade etti.

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