Koronavirüs'te bugün ne oldu? | Dünya genelinde vaka sayısı 800 bini, ölüm sayısı 40 bini aştı

Dünya genelinde yeni tip Koronavirüs vaka sayısı 800 bini aştı. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 40 bine yaklaşarak 38 bin 714 oldu.

Koronavirüs'ün yeni merkez üssü olan ABD'de Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bini aştı, vaka sayısı ise 164 bin 603'e ulaştı. ABD'nin başkenti Washington D.C. ve komşu eyaletleri Maryland ile Virginia'da yeni tip Koronavirüs salgını sebebiyle 'evde kal' emri verildi. Vatandaşlar evlerinden sadece "kesinlikle gerekli olduğunda" çıkabilecek. Emre uymayanlara cezai yaptırım uygulanacak.

Avrupa'da virüsün merkezi olan İtalya'da ise 101 bin 736'ya, hayatını kaybedenlerin sayısı 11 bin 591'e çıktı. İtalya'da ülke genelindeki karantinanın en az 12 Nisan'daki Paskalya Bayramı sonrasına kadar süreceği duyuruldu.

Koronavirüs vakaları hızla artan İspanya ise 87 bini aşan enfekte kişi sayısıyla salgının ilk ortaya çıktığı Çin'i geçti. İspanya'da da hızla artan ölüm vakalarıyla sayı 7 bin 716'ya çıktı.

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Türkiye'de ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı son verilere göre, toplam ölüm sayısı 168'e, vaka sayısı 10 bin 827'ye yükseldi

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Bugün (31 Mart 2020) dünyada yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili yaşanan gelişmeler şöyle:

Fransa'da can kaydı 3 bin 523'e yükseldi

Fransa'da Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 499 artarak 3 bin 523'e yükseldi.

Ülkede daha önce hiç bir günde Koronavirüs sonucu bu kadar fazla sayıda kişi yaşamını yitirmemişti.

Ülkede Koronavirüs vakalarının sayısı 52 bin 128.

Hastanelerin acil servislerinde tedavi görenlerin sayısı da son 24 saatte 588 artışla 5 bin 565'e yükseldi.

Dünya genelinde can kaybı 40 bini aştı

Dünya genelinde yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bini aştı.

İtalya'da ölüm sayısı 12 bin 428'e yükseldi

İtalya'da Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 837 artarak 12 bin 428'e yükseldi.

Ülkede bugüne kadar tespit edilen toplam vaka sayısı da düne göre 4 bin 53 artarak 105 bin 792 oldu. Bu kişilerden 15 bin 729’u iyileşti. Son bir günde iyileşenlerin sayısı 1109.

Hayatını kaybeden ve iyileşenlerin dışında halen pozitif olanların sayısı ise 77 bin 635. Bu sayı da düne göre 2 bin 107 arttı.

Britanya'da son 24 saatte 393 kişi hayatını kaybetti

Britanya'da Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı bir günde 393 artarak 1801'e ulaştı.

Bu ülkenin, salgının başında bu yana bir günde kaydettiği en fazla can kaybı oldu. Ülkede toplam vaka sayısı ise 25 bin 150'ye ulaştı.

Belçika'da 12 yaşında bir çocuk hayatını kaybetti

Belçika'da 12 yaşında bir çocuğun Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği tespit edildi. Belçika'da son verilere göre Koronavirüs vaka sayısı 11 bini aştı.

İspanya'da son 24 saatte 849 kişi hayatını kaybetti

İspanya'da Covid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 849 artarak 8 bin 189'a yükseldi.

Ülkedeki vaka sayısının artış hızında ise düşüş yaşanıyor. Vaka sayısı son 24 saatte 85 bin 195’ten 94 bin 417’ye yükseldi.

Rusya'da 7 günün en fazla vaka artışı

Rusya'da Koronavirüs vakaları bugün 500 artarak 2 bin 337'ye çıktı. Rusya'da 7 günün en fazla vaka artışı oldu. Rusya'da Koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı 18 oldu.

Azerbaycan'da 64 yeni vaka

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Covid-19 karargâhından yapılan açıklamaya göre, 64 kişide daha virüs tespit edildi. 11 hastanın daha taburcu edilmesiyle iyileşenlerin sayısı 26 oldu. 4 hastanın yaşamını yitirdiği Azerbaycan'da 243 vaka tedavi görüyor. Bugüne kadar yaklaşık 30 bin Covid-19 testinin yapıldığı Azerbaycan'da 4 bin 85 kişi gözetim altında tutuluyor.

KKTC'de 'tam sokağa çıkma yasağı"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) yeni tip Koronavirüs önlemleri kapsamında akşam 21.00’den sabah 06.00’ya kadar tam sokağa çıkma yasağı ilan edildi.