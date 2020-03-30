Türkiye'de Koronavirüs | 37 kişi daha hayatını kaybetti, 1610 yeni tanı kondu; toplam ölüm sayısı 168'e, vaka sayısı 10 bin 827'ye yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle, 37 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1.610 kişiye daha tanı konduğunu açıkladı. Böylece Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 168'e; vaka sayısı 10 bin 827'ye yükseldi.
Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs'ün Türkiye'deki son durumuna ilişkin verileri Twitter hesabından paylaştı.
Son 24 saatte sonuçlanan tanı testi sayısının 11 bin 535 olduğunu kaydeden Koca, bunlardan 1610'unun pozitif çıktığını belirtti.
Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle:
"Ülkemizin mevcut Koronavirüs tablosunu burada ve aşağıda paylaştığım linkte bulabilirsiniz.
Türkiye'de ilk 10 Mart'ta tespit edilen Koronavirüs'ün ardından toplam vaka ve hayatını kaybeden kişi sayıları şöyle:
10 Mart: 1 vaka
13 Mart: 5 vaka
14 Mart: 6 vaka
15 Mart: 18 vaka
16 Mart: 47 vaka
17 Mart: 98 vaka, 1 ölü
18 Mart: 191 vaka, 2 ölü
19 Mart: 359 vaka, 4 ölü
20 Mart: 670 vaka, 9 ölü
21 Mart: 947 vaka, 21 ölü
22 Mart: 1236 vaka, 30 ölü
23 Mart: 1529 vaka, 37 ölü
24 Mart: 1872 vaka, 44 ölü
25 Mart: 2 bin 433 vaka, 59 ölü
26 Mart: 3 bin 629 vaka; 75 ölü
27 Mart: 5 bin 698 vaka; 92 ölü
28 Mart: 7 bin 402 vaka; 108 ölü
29 Mart: 9 bin 217 vaka; 131 ölü
30 Mart: 10 bin 827 vaka; 168 ölü