Koronavirüs'te bugün ne oldu? | Dünya genelinde vaka sayısı 900 bini geçti

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakaları dünya genelinde 900 bini geçti. Son verilere göre 905 bin 279 vaka kaydedilirken Koronavirüs kaynaklı ölümlerin sayısı 45 bini geçti.

Salgının en çok görüldüğü ülke olan ABD'de vaka sayısı Covid-19 kaynaklı pozitif vaka sayısı 12 saatte 24 bin 425 artış göstedi. ABD'de toplam vaka sayısı 190 bini geçerken salgının en fazla etkili olduğu New York eyaletinde vaka sayısı son 12 saatte 8 bin 655 artışla, 67 bin 384’ten 76 bin 49’a ulaştı. New York’u 18 bin 669 ile New Jersey izlerken, ABD’nin en çok vaka tespit edilen üçüncü eyaleti ise 8 bin 460 rakamı ile California oldu.

Avrupa'da salgının en fazla etkili olduğu ülke olan İtalya'da vaka sayısı 100 bini aşarak 105 bin 792'ye çıktı. İtalya, Koronavirüs kaynaklı ölümlerin en fazla olduğu ülke olarak kaydedildi.

Fransa, İtalya, İspanya, Rusya ve Britanya dün en yüksek ölüm vaka sayılarını açıkladılar.

Türkiye'de ise, Koronavirüs vaka sayısı 15 bin 679'a yükselirken, salgın kaynaklı ölümler 277'ye çıktı.

Bugün (1 Nisan 2020) dünyada yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili yaşanan gelişmeler şöyle:

Fransa'da ölenlerin sayısı 4 bini geçti

Fransa'da Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 509 artarak 4 bin 32'ye yükseldi.

Ülkede bugüne kadar hastalık sonucu hiç bir günde bu kadar fazla sayıda kişi yaşamını yitirmemişti.

Fransa'da şu ana kadar hastanelerde hayatını kaybeden Covid-19 hastalarını sayısı 4 bin 32.

İtalya'da son 24 saatte 727 kişi hayatını kaybetti

İtalya’da Koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 13 bin 155’e ulaştı. Son bir günde 727 yeni ölüm kayıtlara geçti. Ülkede bugüne kadar tespit edilen toplam vaka sayısı 110 bin 574 oldu. Toplam vaka sayısı düne göre 4 bin 782 arttı. İyileşenlerin sayısı düne göre 1118 artarak 16 bin 847’ye ulaştı. Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı ise 4 bin 35’e çıktı. İtalya'da dün de 837 kişi hayatını kaybetmişti.

Britanya'da ölü sayısı 2 bini geçti

Britanya'da Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 551 kişi hayatını kaybetti. Toplam ölü sayısı 2 bin 352'ye yükseldi. Ülkede toplam vaka sayısının ise 29 bin 474'e çıktığı açıklandı.

İspanya'da 864 kişi hayatını kaybetti

İspanya'da Koronavirüs kaynaklı son 24 saatte 864 kişi hayatını kaybetti. Ülkedeki ölü sayısı 9 bin 53’e yükseldi. Toplam vaka sayısı 7 bin 771 artarak 102 bin 136'ya ulaştı. Ülkede toplam vaka sayısının ise 29 bin 474'e çıktığı açıklandı.

İran'da ölü sayısı 3 bini geçti

İran'da son 24 saatte 138 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 987 kişide Koronavirüs tespit edildi. Toplam ölü sayısı 3 bin 36'ye toplam vaka sayısı 47 bin 593'e yükseldi.

Meksika'dan Texas'a giden 28 öğrencide Koronavirüs tespit edildi

Meksika'ya bahar tatili için giden 28 ABD'li öğrencinin Koronavirüs'e yakalandığı tespit edildi. Meksikalı yetkililer öğrencilerin Meksika'da Koronavirüs'le karşılaştığı iddialarını reddetti.