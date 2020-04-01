ABD Başkanı Trump: Çok çok sancılı bir iki haftalık süreç bizi bekliyor

T24 Dış haberler

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin yeni tip Koronavirüs'le (Covid-19) mücadelede çok zorlu bir iki haftalık sürece gireceğini ifade etti.

Beyaz Saray'daki koronavirüs brifinginde konuşan Trump, "Tüm ABD'lilerin önümüzdeki zor günlere hazır olmasını istiyorum. Çok zorlu birkaç hafta geçireceğiz" dedi. ABD lideri, "Bu çok sancılı, çok çok sancılı bir iki haftalık süreç olacak. Ama bu iki haftanın sonunda tünelin ucundaki ışığı göreceğiz" diye konuştu.

Koronavirüs konusunda hiç olmadığı kadar sert bir tonda konuşan Trump, "ABD, daha önce hiç yüz yüze kalmadığı kadar büyük bir sınavla karşı karşıya" dedi ve "Bu yüzden tam kolektif kuvvet, sevgi ve fedakarlığa ihtiyacımız var" diye konuştu.

Sosyal mesafenin en az bir ay daha korunması gerekeceğini vurgulayan Trump, "Bu maalesef ölüm kalım meselesi" dedi.

Trump'tan sonra Beyaz Saray Covid-19 ile Mücadale Görev Gücünde yer alan Doktor Deborah Birx ve Doktor Anthony Fauci, ABD'de salgına karşı alınan önlemlere uyulması durumunda bile virüs nedeniyle 100 ila 200 bin kişinin ölebileceğini bildirdi.