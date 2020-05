Koronavirüs'te bugün ne oldu? | Dünya genelinde vaka sayısı 400 bini aştı

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) dünya genelinde 400 binden fazla insanı etkiledi. Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 17 bini aştı.

Koronavirüs vakaları dünyanın dört bir yanında artmaya devam ederken salgının ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kentinde 19 Mart'tan bu yana yeni vaka görülmemesi nedeniyle kente giriş kısıtlamalarının 8 Nisan'da kaldırılması kararlaştırıldı.

Salgının yeni merkez üssü Avrupa'da ise ülkelerin Koronavirüs önlemleri sıkılaşıyor. Britanya'da vakaların artmasıyla hükûmet sokağa çıkma yasağı ilan etti. Sokağa çıkma yasağının yanısıra market ve eczane dışındaki bütün iş yerleri kapatıldı.

Dün Fransa Sağlık Bakanı'nın açıkladığı 186 yeni ölüm vakasıyla Avrupa genelinde Koronavirüs kaynaklı ölümler 10 bini aştı.

Türkiye'de ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 293 yeni tanı konarak vaka sayısının bin 529'a, hayatını kaybedenlerin sayısının 37'ye çıktığını söyledi.

Bugün (24 Mart 2020) dünyada yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili dünyada yaşanan gelişmeler şöyle:

Vaka sayısı 400 bini aştı

Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre, dünya genelindeki teyitli Koronavirüs enfeksiyonu sayısı en az 400 bin oldu.

Verilere göre, son birkaç haftadaki vaka sayısı katlanarak arttı. Özellikle Avrupa ülkelerinde büyük artış görüldü.

Küresel vaka sayısı 6 Mart'ta 100 bini, 18 Mart'ta 200 bini, 21 Mart'ta 300 bini, 24 Mart'ta ise 400 bini aştı.

En çok vaka görülen 5 ülke şöyle:

Çin - 81 bin 591 vaka

İtalya - 69 bin 176 vaka

ABD - 49 bin 768 vaka

İspanya - 39 bin 676 vaka

- 39 bin 676 vaka Almanya - 31 bin 991 vaka

Fransa'da bir günde 240 kişi daha hayatını kaybetti Fransa, dünyada Koronavirüs sonucu 1000'den fazla kişinin hayatını kaybettiği beşinci ülke oldu. Ülkede resmî verilere göre bugün virüs sonucu 240 kişi daha yaşamını yitirdi, ölü sayısı 1100'e çıktı. Fransa'dan önce Koronavirüs sonucu 1000'den fazla kişinin hayatını kaybettiği ülkeler sırasıyla Çin, İtalya, İran ve İspanya'ydı. Ülkede Koronavirüs vakalarının sayısı da son 24 saatte yüzde 12 oranında artarak 22 bin 300'e yükseldi. Bu kişilerden 2 bin 516'sının durumlarının ciddi olduğu açıklandı. Britanya'da bir günde Koronavirüs'ten rekor ölüm

Britanya'de Koronavirüs ve neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu 87 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede bugüne kadar Koronavirüs sonucu hiç bir günde bu kadar fazla sayıda kişi yaşamını yitirmemişti. Böylece ülkede salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 422'ye yükseldi. İngiltere Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre 24 Mart 2020'de saat 09.00 itibarıyla bugüne kadar 90 bin 436 kişiye Koronavirüs testi yapıldı. Bu kişilerden 8 bin 77'sinin testi pozitif, 82 bin 359'unun testi ise negatif çıktı.

İspanya'da bir günde 514 kişi daha hayatını kaybetti

İspanya'da yeni tip Koronavirüs nedeniyle 514 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede vaka sayısı 39.673'e çıktı.

İran'da hayatını kaybedenlerin sayısı bin 934 oldu

İran'da Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bin 934'e, ülkedeki toplam vaka sayısı ise 24 bin 811'e ulaştı

Eski Finlandiya Cumhurbaşkanı Ahtisaari'de Koronavirüs tespit edildi

Eski Finlandiya Cumhurbaşkanı Martti Ahtisaari’nin yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Finlandiya Cumhurbaşkanlığı, 2008 Nobel Barış Ödüllü eski Finlandiya Cumhurbaşkanı Martti Ahtisaari’nin Koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını duyurdu. Yapılan açıklamada, “23 Mart’ta enfeksiyon olduğu doğrulandı. Ahtisaari’nin durumu iyiye gidiyor” ifadeleri kullanıldı.

82 yaşındaki Ahtisaari, 1 Mart 1994 - 1 Mart 2000 yılları arasında Finlandiya Cumhurbaşkanı olarak görevini sürdürmüştü. Ahtisaari, başta Kosova olmak üzere, Avrupa, Afrika, Orta Doğu ve Uzak Doğu Asya'da birçok sorunun çözümü sürecinde üstlendiği arabuluculuk görevinden dolayı 2008 Nobel Barış Ödülüne layık görülmüştü.

Finlandiya’da Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden bir kişi bulunuyor. Ülkede toplam vaka sayısı ise 700’e ulaştı.

Rusya'da 65 yaş üstü milletvekilleri evden çalışacak

Rusya parlamentosunda 65 yaş üstü vekillerin evden çalışması için harekete geçildi. 65 yaş üstü olan milletvekilleri artık evden çalışacak.

İran'da 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

İran'da 6 yaşında bir çocuğun yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Avustralya'da ölenlerin sayısı 8'e yükseldi

Avustralya'da yeni tip Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 8'e yükseldi.

Yeni Güney Galler (NSW) Eyaleti Sağlık Kurumundan yapılan açıklamaya göre, Sydney Limanı'ndaki Ruby Princess adlı yolcu gemisinde virüs bulaşan kadın yolcu hayatını kaybetti. Geçen hafta limana demirleyen ve 133 yolcusunda Covid-19 tespit edilen gemiden hastaneye nakledildikten sonra hayatını kaybeden kadın yolcunun 70 yaşında olduğu açıklandı.

New York'un en büyük fuar alanı Koronavirüs hastanesi oldu

New York’taki dünyanın en büyük fuar alanlarından Javits Center, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) ile mücadele için acil durum hastanesine dönüştürüldü. New York Valisi Andrew Cuomo'un geçen pazar, Covid-19 ile etkin mücadele için Federal Acil Durum Yönetimi Ajansı’ndan (FEMA) acil durum hastanelerinin kurulmasını talep etmesi üzerine, ilgililer, New York City’deki en büyük sergi sarayı Javits Center’ın hastaneye dönüştürülmesi için çalışmalara başladı.

ABD'de görülen yeni tip vaka sayısı 46 bini aştı.