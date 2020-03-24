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Koronavirüs

Koronavirüs'ün ortaya çıktığı Vuhan için kısıtlamalar hafifliyor; 8 Nisan'da kente giriş çıkışlar açılacak

Kısıtlamaların kaldırılma kararı Hubei bölgesinde 19 Mart itibariyle hiç yeni vaka çıkmamasıyla başladı

24 Mart 2020 08:58

Çin'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının ortaya çıktığı Vuhan kentinde vaka artışının durmasıyla 8 Nisan'da şehir karantinasının kaldırılacağı belirtildi. 

Çin'in Hubey bölgesinin Vuhan kenti, dünyadaki ilk yeni tip Koronavirüs vakasının çıktığı kent olarak aylardır salgınla mücadele ediyordu. Bölgesel hükûmetin internet sitesinde yer alan duyuruya göre Vuhan kentine giriş çıkış yasağı 8 Nisan'da kaldırılacak.

Kısıtlamaların kaldırılma kararı Hubei bölgesinde 19 Mart itibariyle hiç yeni vaka çıkmamasıyla başladı. 

Koronavirüs'ün ortaya çıktığı Çin'de 80 binden fazla kişi enfekte oldu. Hubey bölgesinde 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti. 

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