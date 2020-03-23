Koronavirüs'te bugün ne oldu? | Dünya genelinde 350 bin üzerinde vaka; 15 bini aşkın ölüm

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) kaynaklı vakalar dünya genelinde 350 bini aştı. Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenler ise 15 bin 328 oldu.

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin dün 5 bini aştığı İtalya'da vaka sayısı 59 bin 139 oldu. İtalya'dan sonra en çok vakanın görüldüğü Avrupa ülkesi olan İspanya'da 28.768 vaka ve bin 772 ölüm yaşandı. İspanya'da olağanüstü hâl 15 gün daha uzatıldı.

Fransa'da Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin 676'ya ulaşırken ülkede 16 binden fazla vaka bulunuyor. Britanya'da ise Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin 230'u aşmasının ardından Başbakan Boris Johnson yaptığı açıklamada daha sert önlemlerin alınabileceğini söyledi.

TIKLAYIN | Koronavirüs'te dün ne oldu? | Dünya genelinde vaka sayısı 300 bini aştı,

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Türkiye'de vaka sayısının 1236'ya, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 30 kişiye çıktığını açıkladı.

TIKLAYIN | Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a; vaka sayısı 1236'ya yükseldi

624 Koronavirüs vakasının görüldüğü Yunanistan'da dün sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Bugün (23 Mart 2020) dünyada yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili dünyada yaşanan gelişmeler şöyle:

Avustralya'da ölenlerin sayısı 8'e yükseldi

Avustralya'da yeni tip Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 8'e yükseldi.

Yeni Güney Galler (NSW) Eyaleti Sağlık Kurumundan yapılan açıklamaya göre, Sydney Limanı'ndaki Ruby Princess adlı yolcu gemisinde virüs bulaşan kadın yolcu hayatını kaybetti. Geçen hafta limana demirleyen ve 133 yolcusunda Covid-19 tespit edilen gemiden hastaneye nakledildikten sonra hayatını kaybeden kadın yolcunun 70 yaşında olduğu açıklandı.

Avrupa genelinde ölümler 10 bini geçti

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, ülkede 186 kişinin daha Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini ve toplam ölü sayısının 860'a çıktığını açıkladı. Veran, yaptığı açıklamada 19 bin 856 kişide yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığı bilgisini verdi. Bakan, 8 bin 675 vakanın hastanelerde tedavi altında olduğunu ve 2 bin 82'sinin de yoğun bakıma alındığını söyledi. AFP'nin aktardığı bilgiye göre bu gelişmeyle Avrupa genelinde ölümler 10 bini geçmiş oldu.

Hollanda'da 1 Haziran'a kadar toplantı yasağı

Hollanda'da hükümet, tüm halka açık toplantıların 1 Haziran'a kadar yasaklandığını açıkladı. Bu karar, şimdiye dek uygulanması kararlaştırılan en uzun yasak.

Dünya genelindeki vaka sayısı 350 bini, can kayıpları 15 bini geçti Johns Hopkins Üniversitesinin verilerine göre, dünya genelinde görülen Koronavirüs vakalarının toplamı 350 bini geçti. Can kayıpları da 15 bini aşarken, 100 binden fazla kişi de gördüğü tedavi sonucu iyileşti. Dünyada en fazla vaka görülen ülke 85 bin 500 ile Çin olmayı sürdürüyor. En fazla can kaybı ise 5 bin 476 ile İtalya’da.

Çekya'da ilk ölüm

Çek Radyo’nun haberine göre, başkent Prag’daki Bulovka Hastanesinde Koronavirüs tedavisi gören 95 yaşındaki kişi hayatını kaybetti. Hastaneden yapılan açıklamada, ülkede virüs bulaşması sonucu yaşamını yitiren ilk hastanın ilerleyen yaşının yanı sıra çeşitli rahatsızlıklarının da bulunduğu duyuruldu.

Çekya Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, ülkedeki vaka sayısı bin 120'ye yükseldi, hastalardan 19’u yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyor.

Karadağ'da ilk ölüm

Batı Balkan ülkesi Karadağ'da Covid-19 nedeniyle ilk ölüm yaşandı. Karadağ Klinik Merkezi Müdürü Jevro Erakovic, ülkenin kıyı kesimlerinde bulunan Herceg Novi'de Kovid-19 tanısı konulan 65 yaşındaki bir erkek hastanın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Covid-19'un Avrupa'da en son yayıldığı ülke olan Karadağ'da vaka sayısının 21 olduğu kaydedildi.

Gambiya'da ilk ölüm

Batı Afrika ülkesi Gambiya'da Koronavirüs nedeniyle ilk ölümün gerçekleştiği bildirildi. Sağlık Bakanı Ahmadou Lamin Samateh yaptığı açıklamada, Gambiya'ya gelen, diyabeti olan 70 yaşındaki bir Bangladeş vatandaşının virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti.

Ülkede şu ana kadar 2 Covid-19 vakasının görüldüğünü aktaran Samateh, yurt dışından gelen 124 kişinin de karantinaya alındığını kaydetti. Samateh, karantinadan kaçan 14 kişiyi arama çalışmalarının sürdürdüğünü söyledi.

İspanya'da ölü sayısı 2182’ye yükseldi

İspanya’da son bir gün içinde 462 kişi daha Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam ölü sayısı, 1720’den 2182’ye yükseldi. Vaka sayısı da 28 bin 572’den 33 bin 89’a çıktı.

İspanya Başbakan Yardımcısı Carmen Calvo’nun da solunum yolları enfeksiyonu nedeniyle hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

İran'da ölü sayısı 1812’ye yükseldi

İran’da Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 1812’ye yükseldi. Son 24 saatte 127 yeni ölüm bildirildi. Ülkede enfekte olanların sayısı ise 23 bin 49’a çıktı. Son 24 saatte 1411 yeni vaka tespit edildiği açıklandı.

İzlanda'da herkese test yapılacak

İzlanda, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadelede milyon kişi başına düşen test sayısında Güney Kore’yi geçip ilk sıraya yerleşti.

Salgına karşı sıkı önlemler alan 364 bin nüfusla ada ülkesinde hiçbir hastalık semptomu göstermeyenler dahil herkes test olabiliyor. Bu nedenle milyon kişi başına 10 bin 405 teste ulaşıldı. Böylelikle İzlanda aynı oranın 5 binlerde seyrettiği Güney Kore’yi geride bıraktı.

Filistin'de hükümlülere af Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, yeni tip Koronavirüs nedeniyle cezasının yarısını tamamlamış hükümlüler için af kararı çıkardı. Af kararının tehlikeli suçları işleyen mahkumları kapsamadığı belirtildi. Filistin resmi verilerine göre, son olarak dün Gazze'de tespit edilen iki kişiyle ülkede toplam 59 Koronavirüs vakası bulunuyor. Suriye'de ilk vaka

9 senedir iç savaşın sürdüğü Suriye'de ilk yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakası görüldü. Bu vesileyle Türkiye'nin tüm sınır komularında en az bir vaka tespit edilmiş oldu.

Suriye Sağlık Bakanı Nizar el-Yazıcı, ilk vakanın 20 yaşında bir kadın olduğunu ve "gerekli tüm önlemlerin alındığını" ifade etti. Virüsü taşıdığı tespit edilen kadın karantinaya alındı.

ABD Gizli Servis personelinde Koronavirüs görüldü

ABD Gizli Servis'ten bir personelin Koronavirüs'e yakalandığı belirtildi.