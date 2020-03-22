Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a; vaka sayısı 1236'ya yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte Türkiye'de 9 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 289 kişiye daha tanı konduğunu duyurdu. Böylece hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a; vaka sayısı da 1236'ya yükselmiş oldu.

Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs'ün Türkiye'deki son durumuna ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

Bugüne kadar 20 bin 345 test yapıldığını ve 1256 tanı konduğunu kaydeden Koca, hayatını kaybeden 30 kişinin de yaşlı olduğunu belirtti.

Bakan Koca'nın açıklaması şöyle:

"Yeni hayatlar kaybediyoruz. Vaka sayıları artıyor. Fakat mümkün olduğunca çok sayıda test yaptığımız unutulmamalı. Tedavi altına alınmış her hastayla, salgının önünü kesmiş oluyoruz. Bugün 9 yeni vefat, 289 yeni tanı var. Evimizde kalalım. Risk almayalım. Hayat eve sığar.

"Bugüne kadar toplam 20.345 test yapıldı, 1.256 tanı kondu, hepsi yaşlı 30 hastamızı kaybettik. Hastalık ülkemizde yokken, “yok” dedik. Şimdi gün gün durumu açıklıyoruz. Şeffaflığımızla sizi tedbire de davet ediyoruz. Tedbirli olalım. Bu ülke, bu tehdide yenik düşmeyecek."

Türkiye'de ilk 11 Mart'ta tespit edilen Koronavirüs'ün ardından toplam vaka ve hayatını kaybeden kişi sayıları şöyle:

11 Mart: 1 vaka

13 Mart: 5 vaka

14 Mart: 6 vaka

15 Mart: 18 vaka

16 Mart: 47 vaka

17 Mart: 98 vaka, 1 ölü

18 Mart: 191 vaka, 2 ölü

19 Mart: 359 vaka, 4 ölü

20 Mart: 670 vaka, 9 ölü

21 Mart: 947 vaka, 21 ölü

22 Mart: 1236 vaka, 30 ölü