Koronavirüs'te bugün ne oldu? | Vaka sayısı 450 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bini aştı

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakaları dünya genelinde 450 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı dünya genelinde 20 bini aştı.

Koronavirüs'ün ortaya çıktığı Çin'de 81 bin vaka görülürken İtalya'da da vaka sayısı Çin'e yaklaşarak 69 bin 176 oldu. İtalya'da son verilere göre Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenler 6 bin 280'e ulaştı.

Dünya Sağlık Örgütü dün 55 bini aşkın vakanın görüldüğü ABD'nin pandeminin yeni merkez üssü olabileceğini işaret etti. Kurum, dün çıkan vakaların yüzde 85'inin ABD ve Avrupa kaynaklı olduğunu söyledi.

Salgının ortaya çıktığı Vuhan kentinde yeni vaka görülmemesinin ardından 8 Nisan'da kente giriş çıkışların açılabileceği belirtildi.

TIKLAYIN | Koronavirüs'te dün ne oldu?

Çin'in ardından dünyanın en kalabalık ülkesi olan Hindistan'da 482 Koronavirüs vakası görülürken, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Hindistan'da sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 7 kişinin daha hayatını kaybettiğini 343 kişiye daha tanı konduğunu açıkladı. Türkiye'de vaka sayısı 1872'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı 44 oldu.

TIKLAYIN | Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 7 kişi daha hayatını kaybetti; 343 kişiye daha tanı kondu

Bugün (25 Mart 2020) dünyada yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili dünyada yaşanan gelişmeler şöyle:

Fransa'da ölenlerin sayısı 231 kişi arttı

İspanya'dan NATO'ya acil yardım talebi

İspanya'da ölümlerinin artmasının ardından NATO'dan acil yardım talebinde bulundu. İspanya, tıbbi malzeme ve solunum cihazı istedi.

TIKLAYIN | İspanya NATO'dan acil yardım talebinde bulundu

İspanya'da son 24 saat içinde 738 kişi hayatını kaybetti

İspanya'da yeni tip Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 738 kişi artarak 3 bin 434'e çıktı. Ülkede virüsle enfekte olan kişi sayısı da bir 39 bin 673'ten 47 bin 610'a yükseldi.

Böylece İspanya, ölümlü vakalar bakımından, salgının ilk ortaya çıktığı Çin'i geride bırakmış oldu. Ayrıca, İtalya'nın ardından salgından en çok etkilenen ikinci ülke haline geldi.

İtalya'da 6 bin 820, Çin'de ise 3 bin 285 kişi salgın nedeniyle yaşamını yitirdi.

İran'da son 24 saatte 143 kişi hayatını kaybetti

İran'da Koronavirüs sebebiyle son 24 saatte 143 kişinin daha öldüğü, ölü sayısının 2 bin 77'ye yükseldiği açıklandı. Ülkede virüsü kapanların sayısının ise 27 bin 17’ye çıktığı açıklandı. Tahran yönetimi virüsle mücadele için şehirler arası seyahatleri yasakladı.

Koronavirüs (Covid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden olan İran’da ülkenin en büyük alışveriş merkezlerinden biri Koronavirüs hastaları için hastaneye çevrildi.

Hindistan'da sokağa çıkma yasağı yürürlüğe girdi

1,3 milyar nüfuslu Hindistan'da sokağa çıkma yasağı yürürlüğe girdi. Ülkede kayıtlara göre 482 Koronavirüs vakası bulunuyor.

Yeni Zelanda' olağanüstü hâl ilan edildi

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakası sayısının 205’e yükseldiği ülkede salgınla mücadele için olağanüstü hal edildiğini duyurdu.