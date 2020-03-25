İspanya NATO'dan acil yardım talebinde bulundu

İspanya'da yeni tip Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 738 kişi artarak 3 bin 434'e çıktı. İspanya tıbbi malzeme ve solunum cihazı için NATO’dan acil yardım talebinde bulundu.

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ABD'de New York Valisi Andrew Cuomo, Trump yönetimini yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede, salgının merkezi haline gelen New York için yeterli desteği vermemekle eleştirerek, "Federal Acil Yönetim Ajansı, 400 suni solunum cihazı gönderiyor. 30 bine ihtiyacım varken 400 tane ile ne yapabilirim? Bu durumda ölecek 26 bin kişiyi siz belirleyin, çünkü sadece 400 suni solunum cihazı gönderiyorsunuz'' demişti.

TIKLAYIN | New York Valisi'nden Trump'a tepki: 30 bin suni solunum cihazına ihtiyacım var; ölecek 26 bin kişiyi siz belirleyin çünkü 400 tane gönderiyorsunuz