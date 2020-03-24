New York Valisi'nden Trump'a tepki: 30 bin suni solunum cihazına ihtiyacım var; ölecek 26 bin kişiyi siz belirleyin çünkü 400 tane gönderiyorsunuz

ABD'de New York Valisi Andrew Cuomo, Trump yönetimini yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede, salgının merkezi haline gelen New York için yeterli desteği vermemekle eleştirerek, "Federal Acil Yönetim Ajansı, 400 suni solunum cihazı gönderiyor. 30 bine ihtiyacım varken 400 tane ile ne yapabilirim? Bu durumda ölecek 26 bin kişiyi siz belirleyin, çünkü sadece 400 suni solunum cihazı gönderiyorsunuz'' dedi.

Cuomo, düzenlediği basın toplantısında, vaka sayısının hızla arttığı ve ABD'de salgının merkezi haline gelen New York'ta, tıbbi malzemelerin tükenmek üzere olduğu uyarısında bulundu. Koronavirüs'ten etkilenenlerin sayısının her üç günde iki kat arttığını ve salgının yavaşlatılamadığını belirten Cuomo, ''New York'un yardıma ihtiyacı var'' dedi.

"2-3 hafta içinde zirveye çıkacak"

Salgının daha önceki 45 gün tahminlerinin aksine 2-3 hafta içinde zirveye çıkacağını aktaran Cuomo, eyalette 140 bin yatağa ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "eyaletlere milyonlarca maske gönderileceği" açıklamasına değinen Cuomo, ''Ben söze değil eyleme bakarım. Hani nerede suni solunum cihazları, laboratuvar önlükleri ve eldivenler?'' diye sordu.

Editörün notu: New York Valisi Cuomo'nun basın toplantısında oldukça sinirli olduğu gözlenirken, 30 bin, 400 ve 26 bin kelimelerini kendisi kullanmıştır. Bir hesaplama hatası bulunduğunun farkında olmakla beraber, çeviri konusunda bir hata olmadığını belirtmek isteriz.