Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 7 kişi daha hayatını kaybetti; 343 kişiye daha tanı kondu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 7 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 343 kişiye daha tanı konduğunu açıkladı. Böylece Koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı 44'e; vaka sayısı da 1872'ye yükselmiş oldu.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından Koronavirüs'ün Türkiye'deki son durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Son 24 saatte 3 bin 952 test yapıldığı bilgisini veren Koca, 343 yeni tanı konduğunu söyledi. Koca, hayatını kaybeden 7 kişiden birinin KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı) olduğunu 6'sının ise ileri yaşta olduğunu belirtti.

Bakan Koca'nın açıklaması şöyle:

"Kaç kişi? 195 ülkede her gün bu soruluyor. Kayıplar versek de Türkiye için geç değil. Tedbir, artışın önünü kesebilir. Son 24 saatte toplam 3.952 test yapıldı. 343 yeni tanı var. 7 hastamızı kaybettik. Biri KOAH hastasıydı. Altısı ileri yaştaydı. Aldığımız tedbir kadar güçlüyüz" dedi.

Türkiye'de ilk 11 Mart'ta tespit edilen Koronavirüs'ün ardından toplam vaka ve hayatını kaybeden kişi sayıları şöyle:

11 Mart: 1 vaka

13 Mart: 5 vaka

14 Mart: 6 vaka

15 Mart: 18 vaka

16 Mart: 47 vaka

17 Mart: 98 vaka, 1 ölü

18 Mart: 191 vaka, 2 ölü

19 Mart: 359 vaka, 4 ölü

20 Mart: 670 vaka, 9 ölü

21 Mart: 947 vaka, 21 ölü

22 Mart: 1236 vaka, 30 ölü

23 Mart: 1529 vaka, 37 ölü

24 Mart: 1872 vaka, 44 ölü