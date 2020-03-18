Koronavirüs'te bugün ne oldu? | Avrupa'da hayatını kaybedenlerin sayısı Asya'yı geçti

T24 Haber Merkezi

Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını dünya çapında 200 bine yaklaşarak 198 bin kişide etkili oldu. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı dünya genelinde 7 bin 954 oldu.

Çin'den sonra virüsün en çok görüldüğü ülke olan İtalya'da vaka sayısı 30 bini geçerken hayatını kaybedenlerin sayısı da 2.503 oldu.

İspanya'da da vaka sayısı ani artış göstererek dün 10 bini aştı. Koronavirüs nedeniyle 491 kişi hayatını kaybetti.

Dünya Sağlık Örgütü, dün kurumlarında çalışan 2 kişide vaka görüldüğünü açıkladı.

ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı 108'e ulaştı, ülkede 50 eyalette de vaka görüldü. Dün ABD'li bilim insanları, yeni tip Koronavirüs'e (Kovid-19) karşı geliştirilen aşının ilk dozlarını testlere katılan gönüllülere verdi. Geliştirilen aşı, ilk aşamada Washington eyaletindeki Kaiser Permanente Araştırma Merkezi'nde dört sağlıklı birey üzerinde denendi.

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Türkiye'de ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Türkiye'nin ilk Koronavirüs kaynaklı ölümünün yaşandığını söyledi. Koca, vakaların 98'e yükseldiğini söyledi.

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Bugün (18 Mart 2020) dünyada yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili dünyada yaşanan gelişmeler şöyle:

Küba'da ilk ölüm

Küba'da korona virüs kaynaklı ilk ölümün yaşandığı bildirildi. Küba Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 61 yaşındaki İtalyan bir turistin korona virüsü nedeniyle hayatını kaybettiği duyuruldu. İtalyan turistin sağlık durumunun 9 Mart'tan bu yana kritik olduğu belirtildi. Ülkede ayrıca korona virüsü vaka sayısının 10'a yükseldiği açıklandı. Yeni vakalardan birinin 77 yaşındaki bir Amerikalı olduğu ve yakın zamanda ülkeye geldiği ifade edildi.

Fransa'da 89 kişi daha hayatını kaybetti; toplam vaka 9 bin 134'e yükseldi

Fransa'da yeni tip Koronavirüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı 89 kişi artarak 274'e, vaka sayısı ise 9 bin 134'e yükseldi.

İtalya'da 475 kişi daha öldü

İtalya'da yeni tip Koronavirüsten ölenlerin sayısı 475 kişi artarak 2978'e yükseldi.

Reuters haber ajansının resmi kaynaklara dayandırdığı haberine göre İtalya’da virüs kaynaklı ölümlerin sayısı son bir günde şu ana kadarki en büyük artışını yaptı. Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, başkent Roma'da düzenlediği basın toplantısında, ülkede mevcut Koronavirüs vaka sayısının 28 bin 710’a ulaştığını, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Kovid-19 bulaşanların toplam sayısının ise 35 bin 713 olduğunu bildirdi. TIKLAYIN - İtalya'da Koronavirüs nedeniyle 475 kişi daha öldü; hayatını kaybedenlerin sayısı 2978'e yükseldi

Avrupa'da hayatını kaybedenlerin sayısı Asya'yı geçti

Avrupa'da Koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı 3 bin 400'ü aşarak Asya'yı geçti. Almanya’da bulunan CureVac şirketinden yapılan açıklamadaysa virüs aşısının sonbahar aylarında piyasaya sürebileceği belirtildi.

Yunanistan'da 10’dan fazla kişinin bir araya geleceği etkinlikler yasaklandı

Yeni tip Koronavirüs'ün yayılmaya devam eden Türkiye'nin komşusu Yunanistan’da 10 kişinin bir araya geleceği etkinlikler yasaklandı. Ülkede şu ana kadar 418 vaka görüldü.

Koronavirüs nedeniyle Hollanda'da can kaybı 58'e, Belçika'da ise 14'e yükseldi

Hollanda'da Koronavirüs'ten bu yana Çarşamba günü 15 kişinin daha yaşamını yitirdiği açıklandı. Ölen kişilerin 63 ile 95 yaş aralığında olduğu belirtildi. Hollanda Halk Sağlığı ve Çevre Enstitüsü'nden (RIVM) yapılan açıklamaya göre, salgın nedeniyle toplam ölüm sayısı 58'e yükseldi. Yapılan testler sonucunda 346 kişide daha Koronavirüs teşhis edildi. Hollanda'daki toplam hasta sayısı 2 bin 51'e çıktı. Bunların 485'i sağlık sektörü çalışanlarından oluşuyor. Hastanelerde 408 kişi tedavi altında bulunuyor. Belçika'da son 24 saat içinde 243 yeni Koronavirüs teşhisi kondu. Toplam vaka sayısı da bin 486 olarak açıklandı. Dört kişi de hastalığa bağlı olarak yaşamını yitirdi. Belçika'da Koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 14'e ulaştı. Belçika Sağlık Bakanlığı. 496 kişinin salgın nedeniyle hastanede tedavi altına alındığını, bunlardan 100'ünün yoğun bakımda tutulduğunu bildirdi.

Avusturya ve İngiltere'de iki Türk hayatını kaybetti

İngiltere'de Koronavirüs nedeniyle astım ve şeker hastası 54 yaşındaki bir Türk hayatını kaybetti. Avusturya'da ise böbrek yetmezliği ve şeker hastalığı bulunan 28 yaşında bir Türk kadın, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

Lübnan'da hayatını kaybedenlerin sayısı 4 oldu

Lübnan'da yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e, tespit edilen vaka sayısı ise 133'e yükseldi. Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 13 kişide daha Koronavirüs tespit edildiği belirtildi.

Bangladeş'te ilk ölüm

Bangladeş'te yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk kez 1 kişi hayatını kaybetti. Epidemiyoloji Hastalık Kontrol ve Araştırma Enstitüsü (IEDRC) Müdürü Dr. Meerjady Sabrina Flora, basına yaptığı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan 70 yaşındaki bir kadının yaşamını yitirdiğini söyledi.

İspanya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 558 oldu

İspanya'da yeni tip Koronavirüs'e bağlı yeni rakamlar açıklandı. Ülkedeki can kaybı sayısı 558'e, enfekte vaka sayısı ise 13 bin 716'ya yükseldi

Burkina Faso'da ilk ölüm

Burkina Faso'da ilk Koronavirüs kaynaklı ölüm meydana geldi. Sahra Altı Afrika'da ilk ölüm yaşanmış oldu.

İran'da ölü sayısı bin 135'e yükseldi

İran'da Koronavirüs sebebiyle son 24 saatte 147 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkedeki toplam ölü sayısı bin 135'e ulaştı.

Cibuti ve Zanzibar'da ilk vakalar

Afrika Boynuzu'nda çok sayıda yabancı askeri üsse ev sahipliği yapan Cibuti'de ve Afrika'nın turizm merkezlerinden Tanzanya'nın Zanzibar Adası'nda ilk yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) vakaları görüldü. Afrika genelinde vaka sayıları 500'e yaklaştı. Sahra Altı Afrika'da en fazla hastalığın görüldüğü ülke Güney Afrika oldu ve hasta sayısı 85'e çıktı.

Kırgızistan'da ilk vaka

Kırgızistan'da ilk kez Koronavirüs vakası ortaya çıktı, Sağlık Bakanı umreden dönen 3 kişinin test sonuçlarının pozitif çıktığını duyurdu. Yeni tip Koronavirüs tespiti yapılan hastaların yaşadığı Celalabad bölgesine bağlı Suzak ilçesine giriş çıkışlar yasaklandı.