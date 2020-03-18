İtalya'da Koronavirüs nedeniyle 475 kişi daha öldü; hayatını kaybedenlerin sayısı 2978'e yükseldi

Reuters haber ajansının resmi kaynaklara dayandırdığı haberine göre İtalya’da virüs kaynaklı ölümlerin sayısı son bir günde şu ana kadarki en büyük artışını yaptı.

Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, başkent Roma'da düzenlediği basın toplantısında, ülkede mevcut Koronavirüs vaka sayısının 28 bin 710’a ulaştığını, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Kovid-19 bulaşanların toplam sayısının ise 35 bin 713 olduğunu bildirdi.

Borrelli, dün 2 bin 941 olarak açıkladığı iyileşenlerin sayısının bugün 1084 kişi artışla 4 bin 25'e çıktığını açıkladı. Sivil savunma yetkilisi, iyileşenlerdeki artışın önemli olduğunu belirtti.

Borrelli, ölü sayısının düne göre 475 kişi arttığını ve toplam sayının 2 bin 978'e yükseldiğini bildirdi.

Angelo Borrelli’nin açıkladığı rakam, ülkede 4 haftadır yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle devam eden acil durumda bir günde en yüksek sayı oldu.

Borrelli, virüs bulaşmasının önüne geçmek için halktan sokağa çıkışı en az seviyeye indirmelerini istedi.

İtalya Başbakan Giuseppe Conte, kabinesini akşam saatlerinde olağanüstü topladı.