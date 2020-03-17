Koronavirüs'te bugün ne oldu? | Dünya çapında 180 bini aşkın vaka görüldü

Yeni tip Koronavirüs'ün (Kovid-19) dünya çapında etkilediği kişi sayısı 180 bini aştı. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bini aşarken Dünya Sağlık Örgütü'nün pandeminin merkezi olarak ilan ettiği Avrupa'da ülkeler Koronavirüs önlemlerini gittikçe sıklaştırdı.

Çin'den sonra yeni tip Koronavirüs'ün en çok etkilediği ülke haline gelen İtalya'da vaka sayısı 27 bini aştı. Dün 349 kişinin de hayatını kaybetmesiyle ülkedeki ölüm sayısı 2 bin 158 oldu.

İran'da da vaka sayıları hızla arttı. Vaka sayısı 14.991 olurken hayatını kaybedenler de 800'ü aştı.

Britanya'da hükûmetin Koronavirüs'le mücadele politikası pek çok uzman tarafından riskli olarak değerlendirirken ülkedeki vaka sayısının ani bir yükseliş göstererek 1553'e çıkmasıyla başbakan Boris Johnson dün çok daha fazla önlem alınacağına ilişkin bir açıklama yaptı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün Koronavirüs'le mücadeleyi bir "savaş" olarak nitelendirerek üst boyutta önlemler alınacağını söyledi. Macron, Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla salı gününden itibaren en az 15 gün boyunca zaruri haller dışında "evden çıkmama" politikası uygulanacağını ve Fransız vatandaşlarının Fransa dışına çıkışına izin verilmeyeceğini duyurdu.

Bugün (17 Mart 2020) dünyada yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili dünyada yaşanan gelişmeler şöyle:

İtalya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 503'e yükseldi

İtalya'da yeni tip Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 345 kişi artarak 2 bin 503'e yükseldi.

İran'da ölü sayısı 988 oldu

İran'da Koronavirüs'e yakalananların sayısı 16 bin 169'a çıkarken, ölenlerin sayısının ise 988'e yükseldiği açıklandı.

İspanya'daki vaka sayısı 10 bini aştı

İspanya'daki yeni tip Koronavirüs vakası sayısı 10 bini aştı ve ölü sayısı 491'e yükseldi.Ülkedeki vaka sayısı 11 bin 178 olarak açıklandı. Son açıklanan sayısı 9 bin 161'di

Pakistan’da Koronavirüs kaynaklı ilk ölüm

Pakistan'da Sağlık Bakanlığı yetkilileri Koronavirüs nedeniyle ilk kez bir hastanın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Malezya'da ilk ölüm

Malezya'da Koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleştiği kaydedildi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün 2 çalışanında Koronavirüs görüldü

Dünya Sağlık Örgütü, kurumun 2 çalışanının Koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

İran'da 85 bin tutuklu serbest bırakıldı

İran'da aralarında siyasi tutukluların da olduğu 85 bin mahkum hapishanelerden Koronavirüs önlemi kapsamında serbest bırakıldı.

ABD'de Koronavirüs kaynaklı ölüm 85'e çıktı

Pazartesi gecesi yapılan son güncellemeye göre, ABD genelindeki Koronavirüs kaynaklı ölü sayısı 85, vaka sayısı ise 4 bin 661'e yükseldi.

Söz konusu ölümlerin 48'i virüsün ABD'de ilk görüldüğü eyalet olan Washington'dan rapor edilirken, bunu 10 ölümle New York ve 7 ölümle Kaliforniya takip ediyor.

Katar'da camiileri kapatma kararı

Son verilere göre yeni tip Koronavirüs vaka sayısının 439 olduğu Katar'da tedbirler kapsamında camilerin kapatılması ve cemaatle namaz kılınmasına ara verilmesi kararı alındı.

Koronavirüs aşısı ilk kez denendi

ABD'li bilim insanları, yeni tip Koronavirüs'e (Kovid-19) karşı geliştirilen aşının ilk dozlarını testlere katılan gönüllülere verdi. Geliştirilen aşı, ilk aşamada Washington eyaletindeki Kaiser Permanente Araştırma Merkezi'nde dört sağlıklı birey üzerinde deneniyor.

Brezilya Kalkınma, Sanayi ve Dış Ticaret Bakanı'nın Koronavirüs testi pozitif çıktı

Brezilya Kalkınma, Sanayi ve Dış Ticaret Bakanı Marcos Jorge de Lima'nın Koronavirüs testi pozitif çıktı. ABD Başkanı Donald Trump'ın, önceki hafta Beyaz Saray'da ağırladığı Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro öncülüğündeki heyette yer alan Kalkınma, Sanayi ve Dış Ticaret Bakanı Marcos Jorge de Lima'nın yeni tip Koronavirüs'e (Kovid-19) yakalandığı bildirildi.