Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'de Koronavirüs kaynaklı ilk ölümü duyurdu!

T24 Haber Merkezi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gece yarısı yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin yaptığı açıklamada, 'Geç saatlerde burada bulunmam planlı bir toplantı değil' diyerek Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle ilk ölümü duyururken, hastanın 89 yaşında olduğunu ve Çin temaslı bir çalışanından virüsü kaptığını belirtti.

Bakanlığın Bilkent Yerleşkesi'nde basın toplantısı düzenleyen Koca, "Koronavirüs'le mücadelemizde bugün ilk defa bir hastamı kaybettim" dediği açıklamasında Türkiye'de bugün 51 kişide daha Koronavirüs tespit edildiğini, toplam vaka sayısının ise 98 olduğu duyurdu.

Koca'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bu saatlerde buluştuğumuz bir basın toplantımız oldu. O toplantı koronavirüs olayında Türkiye için önemli bir eşiği ifade ediyordu. O gün aldığımız tedbirlerle 90 gün direndiğimizi ifade etmiştim.

"Olayın Çin'de ortaya çıktıktan sonra sorunun niteliğini ilk kavrayan ülkelerden biriyiz. Koronavirüs'ü bir pandemi senaryosunu öngörerek değerlendirdik. Çok geçmeden bu şekilde tanımlandı. İnsanlık bu tablonun içindeyken Türkiye'nin kendini tümden yalıtması imkan dışıydı. 7 gün önce size ilk vakayı bildirmiştim. Koronavirüs hakkında araştırmalar bugün bize çok şey öğretmiş durumda. Solunum yoluyla bulaşıyor, temas virüse aradığı fırsatı sunuyor. Kalabalık ortamlar en riskli ortamlar. Araştırmaların kesin olarak ortaya koyduğu gerçekse farklı yaş grupları üzerinde etkisi.

"Bilim Kurulu'nun verdiği bilgileri pek çok defa ifade ettim, ölüm oranı sanılanın çok daha altındadır. Hastalığın en ağır seyrettiği kişiler direnci düşük ve başka hastalığı olan kişilerdir. Direnci düşük ve kronik hastalığı olan yaşlılarımız çok dikkatli olmalıdır.

"Geç saatlerde karşınızda bulunmam planlı bir toplantı değil. Özel bir durum nedeniyledir. Sizi ve bütün halkımızı gerçekten üzen bir haberi aynı üzüntüyü hissederek bildireceğim.

"Koronavirüs'le mücadelemizde ilk defa bir hastamı kaybettim"

"Koronavirüs'le mücadelemizde bugün ilk defa bir hastamı kaybettim. Kendisi 89 yaşındaydı. Virüsü Çin temaslı bir çalışanından aldı. İlk kaybımız olan beyefendiye Allah'tan rahmet diliyorum, ailesinin üzüntüsü hepimizin üzüntüsüdür. Hepimiz bu ölümü metanetle karşılamalıyız. Salgına dönüşmesi dünyada olduğu gibi ülkemizde de ihtimal dahilinde olan bu hastalığa set çekmenin yolu tedbir almaktır.

"Avrupa ülkelerine sınırlarımızı kapattık. Riskleri önlüyoruz. Umreden ve Avrupa ülkelerinden dönüşler devam etti. Bulgusu olnalardan test için numune alıyoruz. Temas ve bulgular nedeniyle izole edilen vakalar bulunmakta ve yakınları taranmakta. Önceden tanı konulan hastalarımızın temas çevresini incelemeden geçiriyoruz.

"51 kişide daha virüs tespit edildi, toplam hasta sayımız 98"

"Bugün yapılan testlerde pozitif sonuç 51 kişidir, toplam hasta sayımız 98 olmuştur. Herkesi tedbirlere tam olarak uymaya çağırıyorum. Hayatımızı bu şartlara göre düzenleyelim. 1,5-2 ay direnelim.

"Pozitif sonuçların büyük kısmı iyileşme ile sonuçlanıyor. Gerekli destek tedavisini veriyoruz. Bir kez daha halkımıza başsağlığı diliyorum. Tanı konan hastalarımıza geçmiş olsun diyorum. Herkesi tedbirli olmaya davet ediyorum. 1,5 iki ay direnelim, bugünler hep böyle geçmeyecek."

Türkiye'de 11 Mart'ta 1 vaka, 13 Mart'ta 5 vaka, 14 Mart'ta 6 vaka, 15 Mart'ta 18 vaka ve 16 Mart'ta 47 vaka tespit edildi. Son olarak da 17 Mart itibariyle toplam vaka sayısı 98 olarak açıklandı. 89 yaşındaki 1 kişi de Koronavirüs kaynaklı hayatını kaybetti.