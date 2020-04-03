Koronavirüs'te bugün ne oldu? | Dünya genelinde 1 milyondan fazla vaka

Dünya genelinde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı 1 milyon 16 bin 128'e çıktı. Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 53 bini aştı.
Dünyada en fazla vakanın görüldüğü ülke olan ABD'de vaka sayısı 245 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5 bin 900'ü aştı. ABD'de Koronavirüs kaynaklı ölüm vakasının olmadığı tek eyalet Wyoming olarak kaydedildi. Aynı zamanda Koronavirüs'ün ABD ekonomisine sert etkileri dün açıklanan işsizlik başvurusu rakamlarıyla görüldü. 2 haftada yaklaşık 10 milyon ABD'li işsiz kaldı.
Dünyada en fazla ölüm vakasının görüldüğü ülke olan İtalya'da 14 binden fazla insan hayatını kaybetti. İtalya'da vaka sayısı 115 bini, İspanya'da 112 bini aştı.
Güney Kore'de vaka sayısı 10 bini aştı. Öte yandan Güney Kore'de enfekte hastaların yüzde 60'Inın iyileşerek hastaneden ayrıldığı belirtildi.
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Türkiye'de ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı son verilere göre vaka sayısı 18 bini aşarken hayatını kaybedenlerin sayısı 356 oldu.
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Bugün (3 Nisan 2020) dünyada yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili yaşanan gelişmeler şöyle:
Fransa'da 568 kişi daha hayatını kaybetti
Fransa'da son 24 saatte 568 kişinin daha Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı ve ülkedeki toplam ölü sayısı 6 bin 507'ye yükseldi.
Önceki gün de ülkede 471 kişi ölmüştü.
Ülkedeki vaka sayısı da 5 binden fazla yükselerek 64 bin 338 oldu.
Fransa, İtalya ve İspanya'dan sonra ölü sayısının en yüksek olduğu Avrupa ülkesi.
İtalya'da ölenlerin sayısı 14 bin 681'e yükseldi
İtalya'da Koronavirüs salgınında son 24 saatte 766 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 14 bin 681 oldu.
Toplam vaka sayısı da düne göre 4585 artışla 119 bin 827'ye ulaştı.
3 haftadan uzun süredir karantina tedbirleri uygulanan ülkede toplam vaka sayısındaki artış son günlerde yavaşladı.
Son 24 saatteki yeni vaka artışı yüzde 3,9 oldu. Bu oran dün yüzde 4,2, bir hafta önce yüzde 7,4, iki hafta önce ise yüzde 14,6 seviyesindeydi.
İtalya'da son bir hafta içinde kaydedilen günlük ölüm rakamları ise geçen hafta cuma günü 919 ile rekor kırmıştı.
Bu rekorun ardından günlük ölüm rakamları geçen cumartesi gününden bugüne kadar sırasıyla şöyle ilerledi: 889, 756, 812, 837, 727, 760, 766.
Britanya'da 24 saatte 684 kişi hayatını kaybetti
Britanya'da Koronavirüs kaynaklı ölümler 684 artarak 3 bin 605'e yükseldi. Londra'nın en büyük kongre merkezi ExCel bugün ilk kez Koronavirüs hastaları için geçici hastane olarak kullanılmaya başlandı.
Ülkede bir önceki gün 569 kişi yaşamını yitirmişti.
Koronavirüs salgınında toplam ölü sayısı 3 bin 605'e çıktı.
İngiltere'de Koronavirüs salgınının en yüksek seviyeye ulaşacağı zaman olarak 12 Nisan'daki Paskalya Pazarı tahmini yapılıyor.
Almanya'da bir günde 6 bin yeni vaka
Almanya'da bir günde 96 kişinin Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği kaydedilen açıklandı. Koronavirüs bulaşmış ve tedavisi devam eden hastaların sayısı 54 bin 467 olduğu bildirildi. Koronavirüsten tedavi olan hasta sayısının 22 bin civarında olduğu açıklandı. Açıklamada, 79 bin 696 korona vakası görüldüğü bildirilirken, hayatını kaybedenlerin sayısının ise bin 17 olduğu bildirildi.
Korona vakasının en çok rastlandığı eyaletin 20 bin 237 vaka ile Bayern eyaleti olduğu, ikinci sırada ise 16 bin 606 vaka ile Kuzey Ren Vestfalya, üçüncü sırada 16 bin 59 vaka ile Baden Württemberg eyaleti olduğu aktarıldı.
İspanya'da son 24 saat içinde can kaybı 932 kişi daha artarak, 10 bin 935'e ulaştı. Ülkede 26 Mart tarihinden bu yana, bir önceki güne göre sürekli artış gösteren ölü sayıları ilk kez düşüş gösterdi.
Ülkede, 2 Nisan Perşembe günü can kayıpları 950 olarak açıklanmıştı.
ABD'de ölü sayısı 6 bini geçti
ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı 24 saatte 920 kişi artarak 6 bin 57'ye yükseldi. Virüs tespit edilenlerin sayısı ise son 24 saatte 28 bin 838 kişi artarak 245 bin 559'a çıktı.
Japonya'da en fazla vaka artışı
Japonya, dün 235 yeni Koronavirüs vakası kaydetti. Ülkedeki toplam vaka sayısı 3 bin 29'a çıktı. Başkent Tokyo'da 684 vaka bulunuyor.